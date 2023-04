China a postat un videoclip animat care simulează atacul Taiwanului. "Trupele sunt gata de luptă în orice moment" VIDEO

Armata chineză a postat duminică un videoclip care arată cum ar putea fi lansat un atac la scară largă asupra Taiwanului dacă ar izbucni războiul.

Un videoclip animat de pe contul oficial WeChat al Teatrul de Operaţii de Est al Armatei Chineze a fost re-postat pe Twitter de către publicația chineză de stat Global Times.

Acesta a arătat posibila traiectorie a rachetelor care aterizează în Taiwan și apele din jur și a cartografiat modul în care forțele din China continentală, inclusiv avioanele militare și navele marinei, ar putea lansa un atac coordonat.

WATCH: A computer generated animation by the PLA Eastern Theater Command shows its mock joint precision strikes on the island of Taiwan on Sunday pic.twitter.com/mbjfxsPRcz