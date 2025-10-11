Blocaj rutier uriaș în China. Autostradă cu 36 de benzi paralizată de traficul a 10 milioane de mașini VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 15:26
740 citiri
Blocaj rutier uriaș în China. Autostradă cu 36 de benzi paralizată de traficul a 10 milioane de mașini VIDEO
Autostradă cu 36 de benzi, blocată FOTO captură video X

Un ambuteiaj masiv a paralizat una dintre cele mai mari autostrăzi din China, după ce aproximativ 10 milioane de vehicule au intrat în circulație la finalul vacanței naționale care se desfășoară anual în perioada 1–8 octombrie.

Imaginile surprinse la stația de taxare Wuzhuang, cea mai mare de acest fel din țară, arată coloane de mașini întinse pe kilometri întregi, cu mii de șoferi și pasageri blocați ore în șir în trafic.

Autostrada în cauză, care dispune de 36 de benzi, se îngustează brusc la doar patru puncte de acces la bariera de taxare, ceea ce a generat un blocaj sever. Potrivit autorităților, peste 120.000 de vehicule au tranzitat zona într-o singură zi.

Pentru a reduce presiunea asupra rețelei rutiere, oficialii au recomandat cetățenilor să utilizeze rute alternative, iar autoritățile din orașul Shenzhen au prelungit programul transportului public — atât pentru metrou, cât și pentru autobuze.

Imaginile traficului intens au devenit virale pe rețelele sociale, generând comparații cu ambuteiajele din alte țări dens populate, precum India. Comentariile online au fost variate — de la sugestii practice privind echiparea mașinilor cu apă, hrană sau chiar toalete portabile, până la observații ironice precum: „E frumos... atât timp cât nu ești acolo.”

China are în prezent peste 160.000 de kilometri de autostrăzi — cea mai extinsă rețea rutieră de acest tip din lume. Prin comparație, în anul 1988, țara nu avea nicio autostradă.

Sistemul rutier chinez a atras atenția internațională și prin proiecte de infrastructură deosebite. Un exemplu este intersecția Huangjuewan din Chongqing, o structură complexă pe 12 niveluri, cu 15 rampe, 20 de joncțiuni și o rețea de drumuri în spirală care a devenit virală la începutul acestui an.

Concepută pentru a lega orașul de aeroport și de o autostradă principală, intersecția a stârnit reacții variate, inclusiv glume despre dificultatea utilizării unui sistem GPS în acea zonă. Un utilizator a scris: „GPS-ul meu mi-a spus: mergi unde vrei, eu mă opresc aici.”

În timpul unei vizite în China în 2019, realizatorul britanic Jeremy Clarkson, cunoscut pentru emisiunea „The Grand Tour”, a descris rețeaua de drumuri din China drept „a opta minune a lumii în devenire”.

Noile declarații ale lui Trump au prăbușit piețele: Bitcoin și acțiunile americane au scăzut brusc
Noile declarații ale lui Trump au prăbușit piețele: Bitcoin și acțiunile americane au scăzut brusc
Piețele financiare internaționale au reacționat brusc vineri, 10 octombrie, după ce președintele american Donald Trump a anunțat noi măsuri comerciale împotriva Chinei, inclusiv tarife...
Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beijingului
Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beijingului
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri, 10 octombrie, că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei - începând la 1 noiembrie cel mai târziu -, după ce Beijingul a decis să...
#China, #blocaj rutier, #autostrada, #rtafic , #China
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Imi pare rau, mama!" O romanca s-a imbogatit peste noapte, dupa o decizie radicala. Cum isi castiga banii
ObservatorNews.ro
Afacere de milioane. Un roman a lasat in urma Anglia si a deschis o ferma de prepelite
DigiSport.ro
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai putin de 1 an de la retragere

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Americanii nu au reușit să remedieze încă problema sistemului Patriot care este păcălit acum de rachetele rusești. Rata de interceptare a scăzut de la 42% la doar 6%
  2. Blocaj rutier uriaș în China. Autostradă cu 36 de benzi paralizată de traficul a 10 milioane de mașini VIDEO
  3. Societatea civilă anunță un marș în memoria victimelor de la Colectiv, la zece ani de la tragedie: "Corupţia încă ucide în România, mor bebeluşi în spitale"
  4. Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
  5. Trump a dezvăluit ce a vorbit cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, după criticile Case Albe: ”Nu am spus 'Atunci dă-mi-l mie, 'deşi cred că ea ar fi putut să o facă”
  6. Lupte grele în estul Ucrainei: rușii lansează un nou val de atacuri mecanizate
  7. Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee: 18 persoane sunt moarte sau dispărute VIDEO
  8. Administrația Trump, acuzată că ar fi oferit Qatarului o bază militară pe teritoriul SUA. Ce răspunde Pentagonul
  9. O nouă alertă de vreme severă imediată. Localitățile care intră sub Cod galben până la 18:00 UPDATE
  10. Trump a trecut pe la medic. Ce spune raportul oficial și ce rămâne sub preș