Un ambuteiaj masiv a paralizat una dintre cele mai mari autostrăzi din China, după ce aproximativ 10 milioane de vehicule au intrat în circulație la finalul vacanței naționale care se desfășoară anual în perioada 1–8 octombrie.

Imaginile surprinse la stația de taxare Wuzhuang, cea mai mare de acest fel din țară, arată coloane de mașini întinse pe kilometri întregi, cu mii de șoferi și pasageri blocați ore în șir în trafic.

Autostrada în cauză, care dispune de 36 de benzi, se îngustează brusc la doar patru puncte de acces la bariera de taxare, ceea ce a generat un blocaj sever. Potrivit autorităților, peste 120.000 de vehicule au tranzitat zona într-o singură zi.

Pentru a reduce presiunea asupra rețelei rutiere, oficialii au recomandat cetățenilor să utilizeze rute alternative, iar autoritățile din orașul Shenzhen au prelungit programul transportului public — atât pentru metrou, cât și pentru autobuze.

The consequences of overpopulation 😬 Massive traffic jam in China after an 8-day holiday — drivers stuck for hours on the Jinggang’ao Expressway! 🚗🚗 pic.twitter.com/RGOUuuVJdu — Victoria Byrne (@Thevictoria76) October 10, 2025

Ads

Imaginile traficului intens au devenit virale pe rețelele sociale, generând comparații cu ambuteiajele din alte țări dens populate, precum India. Comentariile online au fost variate — de la sugestii practice privind echiparea mașinilor cu apă, hrană sau chiar toalete portabile, până la observații ironice precum: „E frumos... atât timp cât nu ești acolo.”

China are în prezent peste 160.000 de kilometri de autostrăzi — cea mai extinsă rețea rutieră de acest tip din lume. Prin comparație, în anul 1988, țara nu avea nicio autostradă.

Sistemul rutier chinez a atras atenția internațională și prin proiecte de infrastructură deosebite. Un exemplu este intersecția Huangjuewan din Chongqing, o structură complexă pe 12 niveluri, cu 15 rampe, 20 de joncțiuni și o rețea de drumuri în spirală care a devenit virală la începutul acestui an.

Concepută pentru a lega orașul de aeroport și de o autostradă principală, intersecția a stârnit reacții variate, inclusiv glume despre dificultatea utilizării unui sistem GPS în acea zonă. Un utilizator a scris: „GPS-ul meu mi-a spus: mergi unde vrei, eu mă opresc aici.”

În timpul unei vizite în China în 2019, realizatorul britanic Jeremy Clarkson, cunoscut pentru emisiunea „The Grand Tour”, a descris rețeaua de drumuri din China drept „a opta minune a lumii în devenire”.

Ads