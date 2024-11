China deschide un port uriaș în Peru pentru a-și extinde influența în America Latină

Liderul chinez Xi Jinping și președinta peruană Dina Boluarte au inaugurat joi, 14 noiembrie, un port uriaș în orașul peruan Chancay, celebrând un proiect de infrastructură care se estimează că va atrage investiții de 3,6 miliarde de dolari și va crea o rută directă din China, traversând Oceanul Pacific, până în America de Sud, scrie Washington Post.

Inaugurarea portului, care are loc înaintea forumului Cooperării Economice Asia-Pacific și a întâlnirii lui Xi Jinping cu președintele Joe Biden, subliniază influența în creștere a Chinei într-o regiune care, odinioară, privea în principal către Statele Unite pentru oportunități economice.

Deși Xi se afla în Lima, el și Boluarte au inaugurat portul prin legătură video, în loc să călătorească 80 de kilometri spre nord, la Chancay, unele publicații punnd acest fapt pe seama îngrijorărilor legate de securitate.

Oficialii chinezi și peruani au numit acest proiect o oportunitate transformatoare pentru Peru de a deveni un hub central pentru mărfurile din America de Sud, provenite de la cel mai mare partener comercial al său. Boluarte l-a descris ca un potențial „centru nervos” care leagă continentul de Asia, capabil să creeze 8.000 de locuri de muncă și activitate economică de 4,5 miliarde de dolari anual.

Companiile chineze sunt implicate în aproape toate aspectele proiectului portului de mare adâncime. Hub-ul logistic de înaltă tehnologie va fi operat exclusiv de gigantul chinez de transport maritim Cosco, care a investit 1,3 miliarde de dolari în 2019 pentru a prelua o participație de 60% în proiect. Presa de stat chineză estimează la final costul total al proiectului va ajunge la 3,6 miliarde de dolari.

Macaralele automate pentru încărcare-descărcare sunt furnizate de Shanghai Zhenhua Heavy Industries, o companie despre care investigatori ai Congresului american au afirmat că reprezintă un risc pentru securitatea porturilor din SUA. Camioane electrice fără șofer, produse de companii chineze, vor fi utilizate pentru manipularea containerelor și mărfurilor.

