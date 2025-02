Cu o înălțime de 1.500 de metri și peste 7.000 de trepte, Muntele Tai, din provincia Shandong, este renumit pentru că-i pune la încercare pe cei care îndrăznesc să-l urce. Imagini de pe rețelele de socializare chineze, cum ar fi aplicația Douyin (versiunea locală a TikTok), surprind chiar și cei mai experimentați drumeți tremurând, prăbușindu-se sau încercând să coboare în patru labe.

Mulți turiști angajează „parteneri de escaladă” care să-i ajute să ajungă în vârf, însă oficialii din turism din Shandong au venit cu o idee inovativă: picioare robotice.

Pe 29 ianuarie, în prima zi a Noului An Chinezesc, zece exoschelete alimentate de inteligența artificială au fost încercate pe Muntele Tai, atrăgând peste 200 de utilizatori, care au plătit între 60 și 80 de yuani (8-11 dolari) pentru a le testa, în cadrul unei perioade de probă de o săptămână, conform agenției Xinhua.

