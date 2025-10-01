Oamenii de știință chinezi au simulat în laborator un „triplu atac” nuclear

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 20:53
502 citiri
Oamenii de știință chinezi au simulat în laborator un „triplu atac” nuclear
Explozie nucleară/FOTO: cdph.ca.gov

O echipă de cercetători militari chinezi a realizat în laborator o simulare menită să răspundă unei întrebări tulburătoare: ce se întâmplă dacă trei focoase nucleare lovesc același punct în succesiune rapidă?

Conducerea studiului a revenit lui Xu Xiaohui, conferențiar la Nanjing, iar modelul experimental s‑a bazat pe testul american „Palanquin” din 1965. Echipa a declanșat o explozie echivalentă cu 4,3 kilotone la o adâncime de aproximativ 85 de metri.

În comparație cu referința Palanquin, scenariul cu trei lovituri a dublat și chiar a mai mult decât dublat raza craterului: de la 46 de metri la 114 metri, iar adâncimea craterului a crescut de la 28 de metri la 35 de metri.

Cercetătorii nu au divulgat cifre privind pagubele totale, dar au afirmat că împărțirea detonării în trei impulsuri a generat un crater cu un volum aproximativ de zece ori mai mare decât cel produs de o explozie echivalentă unică.

Un experiment mai mic — un impuls de 5 kilotone la 20 de metri adâncime — a produs în continuare o suprafață afectată mult mai mare decât în cazul Palanquin: de la circa 6.600 metri pătrați la circa 26.400 metri pătrați.

„Acest studiu arată … că sursele explozive multipunct, îngropate adânc, prezintă o eficiență de craterizare semnificativ mai mare decât sursele monopunct, oferind suport de date pentru strategii coordonate cu mai multe focoase pentru penetrarea țințelor, folosind arme nucleare penetrante”, se arată într‑un comunicat al echipei conduse de Xu, citat de presa locală.

Metodă și logistică

Pentru a evita detonații nucleare reale, echipa a utilizat o instalație în cameră vidată care reproduce pulsurile rapide de presiune specifice unei explozii nucleare de mare putere, la scară mică și la costuri mult reduse.

Un tun cu gaz în două trepte a lovit sfere de sticlă presurizate cu proiectile, eliberând pulsurile de gaz controlate; acest aranjament imită eliberarea rapidă de energie a unei explozii nucleare într‑un mod repetabil și reglabil.

Cu impulsuri separate la circa 0,8 milisecunde, pulsurile s‑au contopit în ceea ce cercetătorii descriu drept o explozie amplificată singulară, mai degrabă decât șocuri dispersate.

Implicatii militare

Reproducerea acestor efecte pe un câmp de luptă ar necesita multiple focoase livrate cu precizie foarte mare și dotări avansate — de exemplu mijloace hipersonice de lansare și sisteme de ghidare extrem de precise.

Forțele armate ar avea, de asemenea, nevoie de sisteme sofisticate de comandă și control pentru a sincroniza în timp țintirea și momentul detonațiilor.

Conform echipei de cercetare, aceste capabilități sunt mai degrabă caracteristice focoaselor nucleare moderne decât celor tradiționale.

Grupul lui Xu, de la Universitatea de Inginerie a Armatei Armatei Populare de Eliberare, a spus că testul ar putea „servi direct nevoilor de securitate și protecție ale [China] pentru ingineria subterană adâncă.”

Hackerii chinezi atacă securitatea globală: Rețeaua de atacatori cibernetici care a fost implicată în operațiuni sofisticate de spionaj
Hackerii chinezi atacă securitatea globală: Rețeaua de atacatori cibernetici care a fost implicată în operațiuni sofisticate de spionaj
Atacurile cibernetice orchestrate din umbră de un grup asociat Chinei ridică tot mai multe semne de întrebare asupra securității globale. Phantom Taurus, cum este denumit actorul digital, a...
Metropola chineză cu aer de science-fiction atrage turiști din întreaga lume. A fost o perioadă capitala țării
Metropola chineză cu aer de science-fiction atrage turiști din întreaga lume. A fost o perioadă capitala țării
Arhitectură amețitoare, lumini orbitoare și o atmosferă desprinsă dintr-un film cyberpunk transformă Chongqing într-una dintre cele mai căutate destinații turistice ale Chinei. Un tren...
#China, #Cercetatori, #test, #triplu atac nuclear , #China
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ianis Hagi si Elena si-au botezat copilul! Ce nume au ales
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coalitiei pentru concedierile de la stat
DigiSport.ro
Cosmar pentru "cea mai frumoasa femeie din lume": "Era dezgustator de beat! Mi-a ruinat complet experienta"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Consilierul președintelui Nicușor Dan, dezvăluiri despre zidul de drone propus de Ursula von der Leyen. Cum se numește proiectul și cine va doborî dronele ruse
  2. Oamenii de știință chinezi au simulat în laborator un „triplu atac” nuclear
  3. E grevă generală pe 2 octombrie în Franța. Avertismentul MAE pentru românii care vor să călătorească în această țară
  4. Femeie de 31 de ani atacată cu cuțitul pe o alee pietonală din Capitală. Agresorul a fost arestat preventiv
  5. UE importă mai mult gaz rusesc decât înainte de război. Variantele ignorate de Bruxelles, alimentând mașinăria de război a lui Putin: „Ar fi putut să reducă rapid dependența”
  6. Petrolier din "flota fantomă" a Rusiei, reținut în largul coastelor Franței. E suspectat că ar fi fost implicat în apariția dronelor din Danemarca VIDEO
  7. Raport SUA pe corupția din România: „A fost distrusă legislația anticorupție, șefi de parchet aleși pe sprânceană, judecători prieteni cu infractorii” ANALIZĂ
  8. De ce refuză Ungaria să înceteze importurile de petrol rusesc. Orban susţine că Trump nu i-a cerut niciodată asta
  9. Curtea Supremă a SUA blochează pe moment o idee a lui Trump, permițând ca Lisa Cook să rămână guvernatoare a Rezervei Federale cel puțin până în 2026
  10. Ce a descoperit Curtea de Conturi la spitalul din Iași, unde au murit 7 copii infectați cu o bacterie: "S-au plătit zeci de mii de lei pentru servicii de curățenie nerealizate"

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 139 - Partid nou în România!!!