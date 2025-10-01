Oamenii de știință chinezi au simulat în laborator un „triplu atac” nuclear

O echipă de cercetători militari chinezi a realizat în laborator o simulare menită să răspundă unei întrebări tulburătoare: ce se întâmplă dacă trei focoase nucleare lovesc același punct în succesiune rapidă?

Conducerea studiului a revenit lui Xu Xiaohui, conferențiar la Nanjing, iar modelul experimental s‑a bazat pe testul american „Palanquin” din 1965. Echipa a declanșat o explozie echivalentă cu 4,3 kilotone la o adâncime de aproximativ 85 de metri.

În comparație cu referința Palanquin, scenariul cu trei lovituri a dublat și chiar a mai mult decât dublat raza craterului: de la 46 de metri la 114 metri, iar adâncimea craterului a crescut de la 28 de metri la 35 de metri.

Cercetătorii nu au divulgat cifre privind pagubele totale, dar au afirmat că împărțirea detonării în trei impulsuri a generat un crater cu un volum aproximativ de zece ori mai mare decât cel produs de o explozie echivalentă unică.

Un experiment mai mic — un impuls de 5 kilotone la 20 de metri adâncime — a produs în continuare o suprafață afectată mult mai mare decât în cazul Palanquin: de la circa 6.600 metri pătrați la circa 26.400 metri pătrați.

„Acest studiu arată … că sursele explozive multipunct, îngropate adânc, prezintă o eficiență de craterizare semnificativ mai mare decât sursele monopunct, oferind suport de date pentru strategii coordonate cu mai multe focoase pentru penetrarea țințelor, folosind arme nucleare penetrante”, se arată într‑un comunicat al echipei conduse de Xu, citat de presa locală.

Metodă și logistică

Pentru a evita detonații nucleare reale, echipa a utilizat o instalație în cameră vidată care reproduce pulsurile rapide de presiune specifice unei explozii nucleare de mare putere, la scară mică și la costuri mult reduse.

Un tun cu gaz în două trepte a lovit sfere de sticlă presurizate cu proiectile, eliberând pulsurile de gaz controlate; acest aranjament imită eliberarea rapidă de energie a unei explozii nucleare într‑un mod repetabil și reglabil.

Cu impulsuri separate la circa 0,8 milisecunde, pulsurile s‑au contopit în ceea ce cercetătorii descriu drept o explozie amplificată singulară, mai degrabă decât șocuri dispersate.

Implicatii militare

Reproducerea acestor efecte pe un câmp de luptă ar necesita multiple focoase livrate cu precizie foarte mare și dotări avansate — de exemplu mijloace hipersonice de lansare și sisteme de ghidare extrem de precise.

Forțele armate ar avea, de asemenea, nevoie de sisteme sofisticate de comandă și control pentru a sincroniza în timp țintirea și momentul detonațiilor.

Conform echipei de cercetare, aceste capabilități sunt mai degrabă caracteristice focoaselor nucleare moderne decât celor tradiționale.

Grupul lui Xu, de la Universitatea de Inginerie a Armatei Armatei Populare de Eliberare, a spus că testul ar putea „servi direct nevoilor de securitate și protecție ale [China] pentru ingineria subterană adâncă.”

