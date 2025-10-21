China reduce exporturile de magneți din pământuri rare, provocând îngrijorare în lanțurile globale de aprovizionare

Exporturile de magneți fabricați din pământuri rare din China au înregistrat o scădere semnificativă în luna septembrie, alimentând temerile că Beijingul ar putea utiliza dominația sa în acest sector strategic ca instrument de presiune în cadrul disputelor comerciale internaționale.

Potrivit datelor vamale publicate luni, livrările externe au scăzut cu 6,1% față de luna august, coborând la 5.774 de tone – după trei luni consecutive de creștere și înainte ca autoritățile chineze să anunțe extinderea regimului de licențiere pentru exporturi.

China este cel mai mare furnizor mondial de metale rare, esențiale pentru industrii strategice, de la producția de vehicule electrice și telefoane mobile, până la echipamente militare. Orice perturbare a fluxului acestor materiale provoacă îngrijorări majore în rândul economiilor occidentale, în special în contextul unei competiții economice tot mai accentuate între Washington și Beijing.

În aprilie și mai, China a introdus controale mai stricte la exportul unor pământuri rare, ceea ce a avut un impact asupra producătorilor auto globali. Măsura a coincis cu tensiuni crescute legate de tarifele impuse de SUA asupra mărfurilor chineze, într-un climat de negociere comercială complex.

„Fluctuațiile bruște ale exporturilor reflectă faptul că China conștientizează avantajul strategic pe care îl deține”, a declarat Chim Lee, analist principal în cadrul Economist Intelligence Unit.

În ciuda scăderii față de luna anterioară, exporturile din septembrie au fost cu 17,5% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, pe ansamblul primelor nouă luni din 2025, volumul total exportat – 39.817 tone – este în scădere cu 7,5% față de aceeași perioadă din 2024.

Ministerul Comerțului din China a precizat că licențele de export pentru utilizări civile vor continua să fie aprobate, acuzând Statele Unite că exagerează impactul măsurilor luate de Beijing și că alimentează panică la nivel global.

„Capacitatea Chinei de a restricționa exporturile de pământuri rare este un instrument puternic”, a spus Dan Wang, director pentru China în cadrul Eurasia Group. Ea a adăugat că astfel de măsuri sporesc incertitudinile legate de aprovizionarea cu resurse industriale critice și evidențiază dependența globală față de un singur furnizor.

Principalele destinații ale exporturilor de magneți din pământuri rare ale Chinei, în luna septembrie, au fost Germania, Coreea de Sud, Vietnam, Statele Unite și Mexic.

Recent, secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a acuzat China că încearcă să submineze economia globală prin restricțiile impuse asupra resurselor critice. Declarațiile au venit cu câteva săptămâni înaintea unei posibile întrevederi între fostul președinte Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

