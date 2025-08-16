„Dragonii Mării” – unitatea de elită chineză care s-ar putea afla în prima linie a unui conflict în Taiwan

O unitate de forțe speciale din China, cunoscută sub numele de „Dragonii Mării”, ar putea juca un rol esențial în eventualitatea unei intervenții militare chineze în Taiwan, potrivit unor analiști de apărare.

Această brigadă de elită, parte a Forțelor Marine ale Armatei Populare de Eliberare, este menținută într-o stare ridicată de pregătire operațională și a participat la misiuni internaționale precum operațiunile anti-piraterie din Golful Aden, precum și la evacuarea cetățenilor chinezi din zone de conflict, cum ar fi Yemenul.

Unitatea este adesea comparată cu US Navy SEALs și este specializată în operațiuni amfibii, recunoaștere navală și sabotaj, fiind dotată cu armament special, inclusiv arme capabile să funcționeze sub apă, relatează The Sun.

Pe fondul tensiunilor tot mai mari în Strâmtoarea Taiwan, experți militari avertizează că un eventual conflict ar fi extrem de complex și devastator.

„Orice tip de operațiune amfibie în Taiwan este incredibil de dificilă”

„Orice tip de operațiune amfibie în Taiwan este incredibil de dificilă, mult mai complicată decât debarcarea din Normandia”, a declarat dr. Alexis Turek, analist în cadrul proiectului „Coalition Defense of Taiwan”.

Potrivit acesteia, lipsa de experiență militară reală reprezintă o vulnerabilitate semnificativă pentru China. Armata chineză nu a mai participat la un conflict de amploare din anii 1970, când a avut loc scurtul război cu Vietnamul.

Ads

Cu toate acestea, președintele Xi Jinping a investit masiv în dezvoltarea capacităților navale ale țării, inclusiv prin construirea a două portavioane de mari dimensiuni, construite pe plan intern. Obiectivul principal: creșterea pregătirii militare pentru scenarii de conflict, inclusiv în Taiwan.

Deși forțele armate chineze rămân în mare parte neexperimentate în condiții de luptă reală, „Dragonii Mării” dispun de antrenamente specializate, inclusiv în războiul urban și contraterorism.

„Brigada a 7-a este instruită special pentru luptă în zone urbane și este menținută într-o stare de alertă ridicată”, a explicat cercetătoarea Alison O’Neil de la Institute for the Study of War.

Geografia Taiwanului – o insulă muntoasă, dens populată – ar complica semnificativ orice plan de invazie. Una dintre primele sarcini ale unei operațiuni chineze ar fi identificarea unor puncte de debarcare. În acest context, expertiza „Dragonilor Mării” în recunoaștere navală i-ar putea plasa în prima linie.

Unitate ar putea avea un rol cheie inclusiv în operațiuni de sabotaj psihologic

Ads

Dr. Turek consideră că această unitate ar putea avea un rol cheie inclusiv în operațiuni de sabotaj psihologic – vizând infrastructuri strategice precum porturi, aeroporturi sau rețele energetice – în încercarea de a destabiliza moralul populației și de a slăbi rezistența guvernului taiwanez.

Au fost semnalate chiar și utilizări de drone de recunoaștere camuflate sub forma unor păsări, potrivit publicației The War Zone.

Taiwanul funcționează de facto ca un stat independent, cu propriul guvern, armată și sistem monetar, deși nu este recunoscut ca stat membru al ONU. Însă Beijingul consideră insula ca fiind o provincie rebelă și nu a exclus niciodată utilizarea forței pentru a o readuce sub controlul central.

Oficiali americani estimează că armata chineză ar putea fi pregătită pentru o eventuală invazie până în 2027. Totuși, dr. Turek avertizează că o astfel de operațiune ar fi dificil de ascuns, având în vedere amploarea logistică necesară.

Ads

„China nu are experiență în războiul urban, ceea ce face ca un conflict de acest gen să fie un teritoriu complet necunoscut pentru ei. Ar putea fi un război prelungit și devastator”, afirmă ea.

O alternativă posibilă ar fi o blocadă navală, menită să forțeze Taiwanul să cedeze prin izolare economică, evitând astfel pierderi masive de vieți omenești într-o invazie directă.

O astfel de blocadă – sau un conflict deschis – ar avea implicații economice globale majore. Strâmtoarea Taiwan este una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume, iar insula este un producător esențial de semiconductori, indispensabili în industria electronică mondială.

Chiar dacă Beijingul ar putea prefera o strategie mai prudentă, experții subliniază că opțiunea militară „rămâne mereu pe masă”.

„Am văzut China desfășurând exerciții care simulează blocade și alte forme de presiune militară”, a concluzionat dr. Turek. „Însă regimul Xi Jinping și Partidul Comunist rămân, în prezent, prudenți. Nu vor acționa decât dacă sunt convinși că vor reuși.”

Ads