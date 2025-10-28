Câini-roboți și roiuri de drone controlate de inteligență artificială: cum ar putea folosi China DeepSeek pentru o nouă eră a războiului

În februarie, gigantul chinez de stat din industria apărării, Norinco, a prezentat un vehicul militar capabil să desfășoare autonom operațiuni de sprijin de luptă la o viteză de până la 50 de kilometri pe oră. Sistemul său este alimentat de DeepSeek, modelul de inteligență artificială considerat o mândrie a sectorului tehnologic chinez.

Lansarea vehiculului Norinco P60 a fost descrisă de oficiali ai Partidului Comunist drept o demonstrație timpurie a modului în care Beijingul utilizează inteligența artificială pentru a-și accelera cursa tehnologică și militară cu Statele Unite – într-un moment în care liderii ambelor țări îndeamnă armatele să se pregătească pentru un posibil conflict.

O analiză realizată de Reuters, bazată pe sute de lucrări științifice, brevete și documente de achiziții, oferă o imagine de ansamblu asupra efortului sistematic al Chinei de a valorifica potențialul AI în avantaj militar.

Detaliile privind funcționarea sistemelor din spatele noilor arme chineze și gradul de implementare a acestora rămân secrete de stat. Totuși, brevetele și înregistrările de achiziții sugerează progrese semnificative în domenii precum recunoașterea automată a țintelor și sprijinul decizional în timp real pe câmpul de luptă – într-un mod similar cu inițiativele Statelor Unite.

Reuters nu a putut confirma dacă toate produsele menționate au fost realizate, iar existența unui brevet nu garantează funcționalitatea unei tehnologii.

Dependența de cipuri americane

Documentele analizate arată că Armata Populară de Eliberare (PLA) și instituțiile afiliate continuă să caute cipuri Nvidia, inclusiv modele aflate sub controlul exporturilor impuse de SUA. Nu este clar dacă aceste componente au fost achiziționate înaintea restricțiilor impuse de Washington, în condițiile în care documentele nu precizează data exportului.

Unele brevete depuse chiar în iunie 2025 indică utilizarea acestor cipuri de către institute de cercetare militare. În septembrie 2022, Departamentul Comerțului al SUA interzisese exportul către China al modelelor Nvidia A100 și H100.

Un purtător de cuvânt al Nvidia a declarat pentru Reuters că firma nu poate urmări revânzările individuale ale produselor mai vechi, adăugând că „reciclarea unor cantități mici de echipamente second-hand nu ridică riscuri de securitate națională”.

Înlocuirea cu hardware chinezesc

Potrivit cercetătorului Sunny Cheung, de la fundația americană Jamestown, armata chineză a crescut în 2025 utilizarea contractorilor care susțin că folosesc exclusiv cipuri produse intern, precum cele de la Huawei. Reuters nu a putut confirma independent aceste afirmații, însă schimbarea se aliniază campaniilor publice ale Beijingului de promovare a tehnologiei „Made in China”.

Documentele examinate de Reuters arată o cerere crescută din partea entităților militare chineze pentru cipurile Huawei, deși compania nu a comentat subiectul. Nici Ministerul chinez al Apărării, DeepSeek sau Norinco nu au oferit răspunsuri la solicitările de clarificare privind utilizarea AI în scopuri militare.

DeepSeek, „creierul” noilor aplicații militare

În 2025, mai multe entități afiliate PLA au publicat licitații care menționează utilizarea modelelor DeepSeek, în timp ce doar una face referire la Qwen, modelul AI al Alibaba. Popularitatea DeepSeek reflectă strategia Beijingului de a obține o „suveranitate algoritmică”, reducând dependența de tehnologiile occidentale și consolidând controlul asupra infrastructurii digitale critice.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a afirmat că DeepSeek „a oferit și va continua probabil să ofere sprijin operațiunilor militare și de informații ale Chinei”. Washingtonul, a adăugat acesta, va „colabora cu aliații de încredere pentru a proteja tehnologia americană de inteligență artificială și pentru a o împiedica să ajungă în mâinile adversarilor”.

Planificare și aplicații bazate pe AI

China explorează utilizarea AI pentru câini-roboți capabili să acționeze în grupuri și pentru roiuri de drone autonome care urmăresc ținte, precum și pentru centre de comandă vizual-immersive și simulări avansate de război.

În noiembrie 2024, PLA a lansat o licitație pentru câini-roboți echipați cu inteligență artificială, destinați recunoașterii și neutralizării pericolelor explozive. Nu este clar dacă proiectul a fost finalizat, însă presa de stat a difuzat anterior imagini cu astfel de roboți armați, fabricați de compania Unitree, în timpul unor exerciții militare.

Compania Landship Information Technology, care integrează sisteme AI în vehiculele Norinco, a declarat într-un document publicat în februarie că tehnologia sa, bazată pe cipuri Huawei, poate identifica rapid ținte din imagini satelitare și coordona operațiuni cu radare și aeronave.

Cercetători de la Universitatea Tehnologică din Xi’an au afirmat că sistemul lor bazat pe DeepSeek poate analiza 10.000 de scenarii de luptă în 48 de secunde – o sarcină care ar fi durat aproximativ 48 de ore pentru o echipă umană. Reuters nu a putut verifica aceste afirmații.

Armele autonome și competiția globală

Documentele analizate arată o creștere a investițiilor militare chineze în tehnologii autonome de luptă, inclusiv drone capabile să identifice și să urmărească ținte cu o intervenție umană minimă.

Universitatea Beihang, recunoscută pentru cercetările sale în aviația militară, utilizează DeepSeek pentru a îmbunătăți capacitatea de decizie a roiurilor de drone în identificarea țintelor de tip „low, slow, small” – aparate de zbor mici, lente și aflate la altitudine joasă.

Oficialii chinezi au declarat public că doresc menținerea controlului uman asupra armelor autonome, pe fondul temerilor că un potențial conflict cu SUA ar putea duce la utilizarea necontrolată a armamentului bazat pe AI.

La rândul său, armata americană intenționează să desfășoare mii de drone autonome până la sfârșitul anului 2025, o mișcare menită să contracareze avantajul numeric al Chinei în domeniul vehiculelor aeriene fără pilot.

Cipuri americane, modele chinezești

Deși Beijingul încearcă să reducă dependența de componente occidentale, cipurile Nvidia continuă să fie frecvent menționate în cercetările academice afiliate armatei chineze. Reuters a identificat 35 de brevete depuse de Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării (NUDT) și de așa-numitele „Șapte Fii” – un grup de universități chineze aflate sub sancțiuni americane – care fac referire la utilizarea cipurilor Nvidia A100.

În același interval, au fost înregistrate 15 brevete ce menționează folosirea cipurilor Huawei Ascend, dezvoltate ca alternativă locală. În iunie 2025, Universitatea Forței Rachetelor din cadrul PLA a depus un brevet pentru un sistem de detecție a țintelor bazat pe cipuri A100.

Colonelul Zhu Qichao, cercetător la NUDT, declara anterior pentru Reuters că restricțiile americane au afectat „într-o anumită măsură” cercetările în domeniul AI, dar China este „hotărâtă să reducă decalajul tehnologic”.

Această evoluție subliniază cursa accelerată dintre marile puteri în domeniul inteligenței artificiale militare, unde fiecare parte caută să obțină un avantaj strategic fără a pierde controlul asupra tehnologiei pe care o creează.

