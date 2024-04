Stația spațială a Chinei este gata să primească un nou echipaj. „Toate pregătirile sunt în grafic” FOTO/VIDEO

Agenţia spaţială chineză a anunțat că va trimite joi seară, 25 aprilie, un nou echipaj pe staţia spaţială Tiangong, aceasta fiind cea mai nouă misiune din cadrul unui program care vizează trimiterea de astronauţi pe Lună până în 2030, transmite AFP.

Misiunea spaţială Shenzhou-18, cu trei astronauţi la bord, urmează să decoleze joi, 25 aprilie, la ora locală 20:59 (12:59 GMT), de la Centrul de Lansare a Sateliţilor Jiuquan din nord-vestul Chinei, a precizat agenţia spaţială pentru misiuni cu echipaj uman (CMSA).

Echipajul va fi condus de Ye Guangfu, pilot de vânătoare şi astronaut care a făcut deja parte din echipajul navei Shenzhou-13 în 2021.

Echipajul va rămâne pe orbită timp de şase luni pentru a efectua experimente legate de gravitaţie şi fizică, precum şi de ştiinţele vieţii.

„Toate pregătirile premergătoare lansării sunt în grafic”, a declarat Lin Xiqiang, director general adjunct al CMSA, în cadrul unei conferinţe de presă.

Tiangong este proiectul emblematic al programului spaţial chinez, care a asolizat vehicule robotizate pe Marte şi pe Lună, China devenind astfel a treia ţară care plasează fiinţe umane pe orbită.

Three taikonauts of China's Shenzhou-18 space mission are scheduled to depart for the Tiangong space station on Thursday, April 25th at 20:59 Beijing time. Zheng Yibing has the latest from the Jiuquan Satellite Launch Center. #TaikonautWatch #SpaceChina pic.twitter.com/sobl8jyxge