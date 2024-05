China a lansat o navă spațială fără echipaj pentru a prelua mostre de sol și rocă de pe fața nevăzută a Lunii. SUA susține că programul e ”unul militar”

China a lansat vineri, 3 mai, o navă spaţială fără echipaj într-o misiune de aproape două luni pentru a prelua mostre de rocă şi sol de pe partea ascunsă a Lunii, emisfera care nu este niciodată vizibilă de pe Pământ, fiind prima ţară care face o astfel de încercare ambiţioasă, relatează Reuters.

Long March-5, cea mai mare rachetă chineză, a decolat la ora 17:27, ora Beijingului (12:27, ora României), de la Centrul de lansare spaţială Wenchang de pe insula sudică Hainan, purtând cu ea sonda Chang'e-6, care cântăreşte peste 8 tone.

Chang'e-6 are misiunea de a aseleniza în bazinul Polului Sud-Aitken de pe partea ascunsă a Lunii, care nu este niciodată cu faţa spre Pământ, după care va prelua şi va aduce mostre.

Lansarea marchează o altă etapă importantă în programul de explorare lunară şi spaţială al Chinei.

"Este un pic un mister pentru noi cum a reuşit China să dezvolte un program atât de ambiţios şi de reuşit într-un timp atât de scurt", a declarat Pierre-Yves Meslin, un cercetător francez care lucrează la unul dintre obiectivele ştiinţifice ale misiunii Chang'e-6.

În 2018, Chang'e-4 a oferit Chinei prima sa aselenizare fără echipaj uman, tot pe partea îndepărtată a Lunii. În 2020, Chang'e-5 a marcat prima dată în ultimii 44 de ani când oamenii au recuperat mostre lunare, iar Chang'e-6 ar putea face din China prima ţară care aduce mostre de pe partea "ascunsă" a Lunii.

[📸Separation Moment] Chang'e 6 probe separates from the Long March 5 Y8 rocket. Wishing Chang'e 6 a smooth journey to the moon! Full HD:https://t.co/Ryj58VZkBL pic.twitter.com/2pay9QuY56