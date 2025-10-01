Arhitectură amețitoare, lumini orbitoare și o atmosferă desprinsă dintr-un film cyberpunk transformă Chongqing într-una dintre cele mai căutate destinații turistice ale Chinei.

Un tren suspendat traversează un bloc rezidențial. O piață care pare la nivelul străzii se dovedește a fi, de fapt, acoperișul unei clădiri construite pe marginea unei stânci, la 22 de etaje înălțime. Iar noaptea, orizontul urban luminat în neon amintește de decorurile filmului „Blade Runner”.

Această metropolă futuristă, ridicată pe munți, pare desprinsă din science-fiction — un motiv suficient pentru ca Bev și John Martin, un cuplu de pensionari din Florida, să o treacă pe lista de călătorii obligatorii.

„A fost o adevărată sărbătoare pentru privire, oriunde te întorceai,” a spus Bev, 62 de ani.

De la capitală de război la destinație turistică virală

Mult timp, Chongqing era cunoscută mai ales prin statistici: orașul cu cei mai mulți locuitori din lume, aproximativ 32 de milioane într-o zonă de mărimea Carolinei de Sud. Pasionații de istorie știau că aici s-a aflat capitala temporară a Chinei naționaliste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Apoi, imaginile virale cu arhitectura spectaculoasă au schimbat radical imaginea orașului. În scurt timp, Chongqing a devenit o destinație obligatorie pentru turiștii chinezi și străini deopotrivă.

Ads

Anul trecut, metropola a primit peste 120 de milioane de vizitatori care au rămas peste noapte — o creștere de 17% față de 2023. Totuși, numărul străinilor rămâne redus: doar 330.000 au intrat prin punctele de frontieră în primele șase luni ale anului, ceea ce le oferă un sentiment de „bijuterie ascunsă” celor care ajung aici.

Accesul nu este ușor. Din Europa sau SUA, majoritatea turiștilor tranzitează prin Beijing sau Shanghai înainte de a zbura spre Chongqing.

Influenceri și contrastul dintre vechi și nou

Ascensiunea turistică a orașului este alimentată și de rețelele sociale. Ryan Chen, cunoscut drept „Trump-ul chinez”, s-a făcut remarcat prin imitarea liderului american în timp ce savurează faimosul hot pot picant din Chongqing. Jackson Lu, un ghid turistic de 28 de ani, a devenit viral cu un clip ce arată un autobuz care urcă pe o șosea suspendată deasupra unui turn de 20 de etaje — videoclip cu peste 56 de milioane de vizualizări.

Ads

„Majoritatea zgârie-norilor au fost construiți în timpul vieții mele,” spune Lu. „Dar farmecul orașului e dat de contrastul cu blocurile anilor ’80, fără lift, unde oamenii încă își usucă hainele în cuști metalice la ferestre.”

O metropolă între modernitate și tradiție

Pentru mulți vizitatori străini, experiența merită efortul. Felix Donaldson, un cercetător britanic de 29 de ani, a ales o croazieră de noapte pe fluviul Yangtze. El spune că aplicațiile de traducere și plățile digitale au făcut China mai accesibilă pentru cei care nu vorbesc mandarina. Singura nemulțumire: toaletele turcești.

Bev și John Martin au documentat vizita pe YouTube, prezentând străzi animate de tarabe luminate în neon și telecabina care traversează fluviul.

„Chongqing este orașul necunoscut, dar fabulos, pe care trebuie să-l vizitezi,” a spus Bev.

Ads