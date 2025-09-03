China construiește un „Canal Suez terestru”. Ce înseamnă acest nou culoar strategic pentru Europa

Orașul Chongqing, un nod logistic situat în interiorul muntos al țării, dar conectat prin infrastructură feroviară de mare viteză cu întreaga regiune Asia de Sud-Est și, mai departe, cu Europa/ FOTO:X/@iChongqing_CIMC

Departe de ochii opiniei publice occidentale, China își croiește o nouă rețea de rute comerciale terestre către Europa, menită să reducă dependența de rutele maritime vulnerabile politic și militar. Orașul Chongqing devine noul pivot al unei strategii care ar putea rescrie harta logisticii globale.

În timp ce atenția internațională se concentrează pe conflictele deschise – de la Marea Chinei de Sud la Ucraina –, Beijingul dezvoltă discret o arhitectură economică de o amploare remarcabilă. Potrivit Euronews, China conturează o alternativă strategică la tradiționalele căi maritime controlate parțial de aliații occidentali, în frunte cu Statele Unite.

Elementul-cheie al acestei reconfigurări este orașul Chongqing, un nod logistic situat în interiorul muntos al țării, dar conectat prin infrastructură feroviară de mare viteză cu întreaga regiune Asia de Sud-Est și, mai departe, cu Europa.

Nu întâmplător, anumiți analiști au început să se refere la acest nou traseu drept un „Suez continental” – o metaforă pentru importanța strategică pe care ar putea-o dobândi în următorii ani.

Un nou traseu, o nouă paradigmă

Ceea ce părea inițial o ambiție logistică regională se transformă într-un culoar internațional de mare viteză. Zilnic, Chongqing gestionează sute de transporturi care conectează Vietnamul, Singapore și alte state ASEAN de Germania, Polonia și alte destinații europene. Transportul terestru reduce cu până la 20 de zile timpul de livrare față de rutele maritime clasice și evită zonele de risc geopolitic precum strâmtoarea Malacca, Canalul Suez sau Golful Persic.

Lansarea, în 2023, a liniei feroviare de mare viteză ASEAN a redus durata transportului dintre Hanoi și Chongqing la doar cinci zile. De aici, trenurile pot ajunge în Europa în mai puțin de două săptămâni.

Dar Chongqing nu este doar o intersecție de căi ferate. Este și un centru industrial major: un oraș în care se produc aproximativ o treime din laptopurile lumii, un important hub pentru industria auto și locul de unde pleacă o bună parte din exporturile de vehicule electrice ale Chinei.

Lecțiile trecutului: de ce ocolește marea Beijingul

Decizia de a privilegia rutele terestre are, potrivit South China Morning Post, și o componentă geopolitică evidentă. Războiul comercial cu SUA, început în timpul administrației Trump, a arătat cât de vulnerabilă este China în fața blocajelor maritime. Pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina au accentuat aceste fragilități: întreruperi ale lanțurilor de aprovizionare, întârzieri în transporturi, rețineri de mărfuri.

Mai recent, în 2023, cazuri de reținere a transporturilor chineze au alimentat temerile de supraexpunere. Iar războiul din Ucraina, coroborat cu instabilitatea de pe ruta Rusia-Europa, a obligat Beijingul să caute o alternativă care să nu depindă nici de Moscova, nici de strâmtori controlate de aliații NATO.

Răspunsul este așa-numitul „Coridor Mijlociu” – un traseu care trece prin Kazahstan și Marea Caspică, ocolind astfel atât Rusia, cât și rutele maritime congestionate sau politizate.

Provocări și limite

Totuși, în ciuda ambițiilor declarate, proiectul nu este lipsit de obstacole. Infrastructura slabă din anumite regiuni, costurile ridicate ale transportului terestru, blocajele vamale și lipsa unei rețele financiare solide pun presiune pe modelul promovat de China.

Multe dintre proiectele incluse în inițiativa „Belt and Road” (O centură, un drum) continuă să fie dependente de subvenții guvernamentale pentru a rămâne funcționale.

În paralel, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), desfășurat la Tianjin, China a reiterat o viziune despre ordinea mondială în care puterea economică, conectivitatea și autosuficiența sunt esențiale. Beijingul își arată mușchii și militar, dar adevărata forță pare să se construiască în tăcere, pe șine, în depozite și în planurile logistice atent calibrate pentru următoarele decenii.

