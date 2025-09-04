China dezvăluie noi rachete nucleare ce pot lovi oriunde în lume

China dezvăluie noi rachete nucleare ce pot lovi oriunde în lume
Racheta DF-5C are o rază de acțiune estimată de peste 20.000 km/ FOTO:X@AirongLi

China a prezentat, miercuri, 3 septembrie, cinci tipuri noi de rachete nucleare, în cadrul unei parade militare de amploare desfășurate în Piața Tiananmen din Beijing. Evenimentul a marcat cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial – comemorare cunoscută oficial în China drept „Victoria în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist”.

Parada a fost urmărită de lideri din mai multe țări, aparent chiar și de președintele american Donald Trump. Presa de stat din China a descris noile arme ca având „capacitate de acoperire globală” și fiind capabile să penetreze sistemele de apărare ale adversarilor, într-un context în care Statele Unite investesc în dezvoltarea unui sistem național antirachetă, scrie newsweek.com.

China este una dintre cele nouă națiuni care dețin arme nucleare, având al treilea cel mai mare arsenal nuclear din lume, după Rusia și Statele Unite. Liderul de la Beijing, Xi Jinping, a cerut în mod repetat accelerarea dezvoltării nucleare în cadrul programului mai larg de modernizare a armatei chineze.

Anul trecut, China a efectuat primul test, din ultimele decenii, al unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu capacitate nucleară, în cadrul unor exerciții care au implicat traversarea Pacificului de Sud. Beijingul a transmis că lansarea a făcut parte dintr-un plan de instruire.

Pe fondul unei amenințări nucleare în creștere din partea Chinei, Rusiei și Coreei de Nord – ale căror conducători au fost prezenți la paradă – administrația Trump anunțase anterior intenția de a dezvolta un sistem defensiv denumit „Golden Dome”, în valoare de 175 de miliarde de dolari, destinat interceptării rachetelor care s-ar putea îndrepta spre teritoriul SUA până în 2029.

Potrivit publicației Global Times, controlată de stat, rachetele nucleare prezentate au inclus:

-Trei rachete balistice intercontinentale (ICBM): DF-5C, DF-31BJ și DF-61

-O rachetă balistică lansată de pe aeronavă (ALBM): JL-1

-O rachetă balistică lansată de pe submarin (SLBM): JL-3

Evenimentul a marcat, potrivit surselor oficiale chineze, „prima apariție concentrată” a așa-numitei triade nucleare a Chinei – componentele terestră, navală și aeriană ale capacității sale nucleare. Triada este considerată esențială pentru o descurajare nucleară credibilă, fiind deja prezentă în arsenalele Statelor Unite și Rusiei.

Caracteristici tehnice

DF-5C

Potrivit expertului chinez Yang Chengjun, DF-5C are o rază de acțiune estimată de peste 20.000 km, ceea ce ar permite Chinei să execute lovituri de ripostă oriunde pe glob. Racheta poate transporta mai multe focoase, inclusiv false (decoy), cu scopul de a păcăli sistemele de apărare antirachetă.

Prin comparație, SUA utilizează în prezent doar un singur tip de ICBM terestru – Minuteman III, aflat în serviciu din 1970, cu o rază de peste 9.000 km.

DF-31BJ și DF-61

DF-31BJ este o variantă modernizată a familiei DF-31 și ar putea fi destinată desfășurării în silozuri subterane. DF-31AG, o rachetă similară, a fost testată în 2023 și are o rază estimată de aproape 11.200 km.

Despre DF-61 se cunosc puține informații, dar analiștii sugerează că ar putea fi succesorul DF-41 – o rachetă capabilă să transporte până la 10 focoase nucleare, cu o rază de aproximativ 15.000 km.

JL-3

JL-3 este o rachetă balistică de a treia generație destinată submarinelor cu propulsie nucleară din clasa Type 094, fiecare echipat cu 12 astfel de rachete. Pentagonul estimează că JL-3 are o rază de acțiune de circa 10.000 km, suficient pentru a atinge părți ale teritoriului continental al SUA dacă este lansată din apele teritoriale chineze.

China urmează să introducă în serviciu și submarinul din clasa Type 096, începând cu sfârșitul acestui deceniu.

JL-1 și bombardierul H-6N

JL-1, cu o rază de acțiune estimată între 3.000 și 4.000 km, a fost prezentată oficial pentru prima dată. Racheta este transportată de bombardierul strategic H-6N, capabil de realimentare în aer, ceea ce îi extinde raza de operare. Astfel, China își consolidează capacitatea de a efectua lovituri nucleare aeriene în regiunea Indo-Pacific.

Prin comparație, SUA dispun de racheta de croazieră AGM-86B, transportată de bombardierul B-52H, cu o rază de 2.400 km și capacitatea de a transporta până la 20 de astfel de arme.

Zhang Junshe, expert militar chinez, a declarat pentru Global Times: „Debutul oficial al rachetei nucleare lansate din aer înseamnă că China a devenit una dintre puținele țări care dețin o triadă nucleară completă.”

La rândul său, Yang Chengjun a subliniat importanța strategică a acestor sisteme: „Apariția acestor arme are o semnificație majoră. În primul rând, amintește poporului chinez să nu uite istoria. În al doilea rând, atrage atenția asupra amenințărilor reale. Situația de securitate a Chinei rămâne complexă și severă.”

Deocamdată nu este clar dacă Beijingul intenționează să testeze în mod activ noile rachete prezentate. Între timp, Washingtonul continuă să facă presiuni asupra Chinei pentru a accepta discuții privind controlul armelor nucleare – o propunere respinsă până acum de autoritățile chineze.

