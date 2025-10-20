China pregătește un nou Plan Cincinal. Cum au schimbat lumea precedentele?

Liderii de vârf ai Chinei se reunesc săptămâna aceasta la Beijing pentru a decide obiectivele și prioritățile țării pentru restul deceniului.

Aproximativ o dată pe an, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez – cel mai înalt for decizional din țară – se adună pentru o serie de întâlniri cunoscute sub numele de Plenară. Ceea ce se stabilește în această sesiune va sta la baza viitorului Plan Cincinal al Chinei, documentul care va ghida a doua cea mai mare economie a lumii în perioada 2026–2030, relatează BBC.

Planul complet va fi făcut public abia anul viitor, însă oficialii ar putea oferi prime indicii încă de miercuri. În trecut, au fost prezentate detalii suplimentare la doar câteva zile după încheierea plenarei.

„Politicile din Occident se bazează pe cicluri electorale, dar în China funcționează pe cicluri de planificare”, explică Neil Thomas, cercetător în politică chineză la Asia Society Policy Institute.

„Planurile cincinale arată ce vrea China să obțină, direcția în care vrea să meargă conducerea, și mobilizează resursele statului în acest sens”, adaugă el.

Poate părea un exercițiu birocratic lipsit de dramatism – sute de funcționari în costume discutând direcții de dezvoltare – dar, istoric vorbind, deciziile luate în aceste planuri au avut consecințe semnificative la nivel global.

Trei momente-cheie în care Planurile Cincinale ale Chinei au influențat economia mondială

1981–1985: „Reformă și deschidere”

Este dificil de stabilit cu precizie momentul în care China a început transformarea sa economică, dar mulți membri ai Partidului consideră că aceasta a început la 18 decembrie 1978.

După aproape trei decenii de planificare centralizată în stil sovietic, economia Chinei rămăsese slabă, iar nivelul de trai era redus. Țara ieșea din perioada turbulentă a conducerii lui Mao Zedong, marcată de „Marele Salt Înainte” și „Revoluția Culturală” – campanii care au provocat moartea a milioane de oameni.

La Plenara a treia a celui de-al 11-lea Comitet Central, liderul de atunci Deng Xiaoping a anunțat o schimbare majoră: integrarea elementelor de piață liberă în economia națională. Politica sa de „reformă și deschidere” a devenit baza următorului Plan Cincinal, lansat în 1981.

Crearea Zonelor Economice Speciale și atragerea de investiții străine au dus la transformări rapide. Potrivit lui Neil Thomas, obiectivele acelui plan au fost îndeplinite cu un succes remarcabil: „China de astăzi a depășit cele mai optimiste proiecții ale anilor ’70, atât în ceea ce privește mândria națională, cât și locul său în rândul marilor puteri ale lumii”.

Dar această evoluție a avut și un impact major asupra economiei globale. Până în secolul XXI, milioane de locuri de muncă din industrie au fost relocate în fabricile din regiunile de coastă ale Chinei – un fenomen cunoscut drept „șocul chinez”, care a alimentat ascensiunea partidelor populiste în zonele industriale din Europa și SUA.

Politicile economice ale fostului președinte american Donald Trump, inclusiv tarifele vamale și disputele comerciale cu Beijingul, au fost concepute în parte pentru a inversa această tendință.

2011–2015: „Industrii strategice emergente”

După aderarea la Organizația Mondială a Comerțului în 2001, China și-a consolidat statutul de „atelier al lumii”. Însă, la începutul anilor 2000, conducerea Partidului se temea că țara ar putea cădea în așa-numita „capcană a venitului mediu” – o situație în care salariile cresc, dar capacitatea de inovare rămâne limitată.

Pentru a evita stagnarea, China a căutat să dezvolte ceea ce a numit „industrii strategice emergente” – un concept introdus oficial în 2010. Printre acestea: tehnologia verde, vehiculele electrice și panourile solare.

Pe fondul preocupărilor tot mai mari ale Occidentului privind schimbările climatice, Beijingul a investit masiv în aceste sectoare. Rezultatul: China a devenit lider global în producția de energie regenerabilă și vehicule electrice, dar și în controlul lanțurilor de aprovizionare cu pământuri rare – esențiale pentru fabricarea de cipuri și tehnologii avansate.

Măsurile recente ale Chinei de a restricționa exportul acestor materiale au fost interpretate de unii lideri occidentali, inclusiv Donald Trump, drept o încercare de a „lua lumea ostatică”.

Deși politica a fost oficializată în Planul Cincinal 2011–2015, fundamentele au fost puse încă din perioada președinției lui Hu Jintao. „Această dorință de autonomie economică și tehnologică este adânc înrădăcinată în ideologia Partidului Comunist Chinez”, afirmă Neil Thomas.

2021–2025: „Dezvoltare de înaltă calitate”

În ultimii ani, Planurile Cincinale s-au concentrat tot mai mult pe conceptul de „dezvoltare de înaltă calitate”, introdus de președintele Xi Jinping în 2017. Aceasta presupune reducerea dependenței de tehnologia occidentală și afirmarea Chinei ca lider global în domenii strategice precum inteligența artificială, producția de semiconductori și telecomunicații.

Succesele interne – precum aplicația TikTok, gigantul Huawei sau modelul AI DeepSeek – arată progresul tehnologic rapid. Însă acestea au stârnit îngrijorare în rândul statelor occidentale, care au introdus restricții și interdicții asupra unor produse chinezești, invocând motive de securitate națională.

Până în prezent, avansul tehnologic al Chinei s-a bazat în mare parte pe componente esențiale din SUA – precum cipurile produse de Nvidia. Odată cu restricționarea accesului la astfel de tehnologii, Xi Jinping a introdus în 2023 un nou concept: „forțe productive de nouă calitate”, care subliniază nevoia de inovație internă și securitate tehnologică.

Planul următor este de a transforma China într-un lider global în domenii-cheie, fără dependență de tehnologiile occidentale.

„Securitatea națională și independența tehnologică au devenit principala direcție a politicii economice chineze”, explică Neil Thomas. „Este parte din proiectul naționalist care stă la baza ideologiei comuniste chineze: acela de a nu mai fi niciodată subordonată altor puteri străine.”

