China pregătește o recapitalizare de zeci de miliarde de dolari pentru băncile sale de stat

Suportul financiar acordat de băncile chinezești de stat în ultima perioadă companiilor din China și economiei în pierdere de viteză nu rămâne fără urmări și guvernul de la Beijing pregătește injecții masive de capital în sistemul bancar.

Mai multe bănci vor fi astfel capitalizate cu fonduri publice, obținute prin emisiuni de obligațiuni suverane, pentru a nu exista probleme legate de nerespectarea normelor de capital, deși în acest moment principalele piese ale sistemului financiar al Chinei sunt departe de astfel de suspiciuni.

Este prima inițiativă de acest fel a guvernului chinez, de la marea criză financiară internațională din 2008.

Cel puțin 55 de miliarde de dolari

China pregătește în următoarele luni o recapitalizare importantă pentru trei dintre cele mai mari bănci ale sale, anunță Bloomberg citând surse care au dorit să își păstreze anonimatul.

Creditorii de stat vor primi un pachet amplu de stimulente financiare, pentru a susține economia chineză, aflată în pierdere de viteză.

Astfel, autoritățile de la Beijing intenționează să injecteze cel puțin 400 de miliarde de yuani (55 de miliarde de dolari), capital proaspăt pentru Agricultural Bank of China Ltd., Bank of Communications Co. și Postal Savings Bank of China Co.

Planul, care ar putea fi finalizat până la sfârșitul lunii iunie, nu este definitivat încă, iar sumele pe care le vor primi cele trei bănci în parte sunt încă în curs de finalizare.

Autoritatea de reglementare bancară din China și-a semnalat pentru prima dată planul de a completa capitalul de bază de nivel 1 pentru cei șase creditori de stat de top în septembrie, fără a detalia.

Ministerul Finanțelor a declarat ulterior că va emite obligațiuni suverane speciale pentru a finanța injecțiile de capital, ceea ce va consolida capacitatea băncilor de a evita riscurile și de a stimula creditarea.

Băncile chinezești, marje reduse de profit

În total, China ar putea injecta până la 1 trilion de yuani capital pentru cele mai mari bănci ale sale, cu finanțare în principal din emiterea de noi datorii suverane speciale.

Chiar dacă primele șase instituții de creditare chineze au niveluri de capital care depășesc cu mult cerințele, China este hotărâtă să își consolideze puterea sistemului bancar, după ce a adoptat o serie de politici de stimulare pentru economie, inclusiv reduceri ample ale ratelor ipotecare și scăderea ratelor cheie de politică monetară.

Angajați pentru a susține economia în ultimii ani, creditori precum Agricultural Bank și Postal Savings se luptă acum cu profituri scăzute și creșterea ponderii creditelor neperformante la un nivel record.

Băncile chineze au adoptat în general până acum marje reduse de profit, pentru a-și crește rezervele de capital, iar unele au apelat chiar la o serie de emisiuni de datorii pentru a profita de ratele mai ieftine de pe piața obligațiunilor.

O injecție de capital din partea guvernului de le Beijing ar marca însă prima astfel de mișcare de la criza financiară globală din 2008.

