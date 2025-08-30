Retailul chinezesc își redefinește strategia globală. Noua eră „Made in China” ia cu asalt piața

Companiile chineze mizează pe apetitul consumatorilor pentru produse accesibile, dar ambalate în povești capabile să capteze atenția rețelelor sociale/FOTO:X@labubufans

Retailul chinezesc își redefinește strategia globală, iar noua direcție e clară: dincolo de granițele propriei piețe, tot mai saturate. În frunte cu branduri precum Luckin Coffee, Pop Mart sau Miniso, companiile chineze mizează tot mai mult pe apetitul consumatorilor americani și europeni pentru produse accesibile, dar ambalate în povești și simboluri culturale capabile să capteze atenția rețelelor sociale.

O analiză realizată de Business Insider arată că, doar în New York, peste 40 de magazine fizice aparținând unor retaileri chinezi au fost deschise în ultimii doi ani, în ciuda tensiunilor comerciale persistente dintre Washington și Beijing. Iar extinderea nu dă semne de încetinire.

Laboratorul chinez al consumului – în declin acasă, în ofensivă afară

Pe fondul scăderii cererii interne – inflație scăzută, prețuri de producție în scădere, consumatori tot mai sensibili la preț – companiile chineze din domenii precum food & beverage, modă sau bunuri de larg consum caută soluții în piețele externe. În acest context, SUA reprezintă nu doar o piață uriașă, ci și un test de maturitate: dacă reușești în America, poți reuși oriunde.

Branduri precum Luckin Coffee — competitor direct al Starbucks — sau Pop Mart — creatorul fenomenului Labubu, păpușa virală pe TikTok — au intrat agresiv pe piața americană, replicând rețete de succes din China: prețuri competitive, campanii de marketing axate pe cultura pop și o atenție aparte la experiența clientului.

Din Guangzhou în Manhattan – o ofensivă tăcută, dar bine calibrată

Nu doar New York-ul e în vizorul acestor companii. Miniso, retailer de articole pentru casă, cu un model inspirat de Muji și Daiso, și-a construit o rețea globală în Asia de Sud-Est înainte de a pătrunde pe piața nord-americană. La fel și Chagee, lanțul de ceaiuri care a intrat în SUA după extinderi succesive în Malaezia și alte piețe asiatice.

Pentru aceste branduri, SUA e o miză strategică nu doar din punct de vedere al veniturilor, ci și al prestigiului. Cifrele o confirmă: Pop Mart preconizează o creștere de 350% a profitului în primul semestru din 2025, în timp ce Miniso anunța deja că încasările din America de Nord le-au depășit pe cele din restul piețelor asiatice externe.

Speranțe mari, obstacole pe măsură

Însă succesul nu este garantat. Obstacolele logistice, reglementările stricte privind siguranța alimentară, diferențele de gust și standardele locale pun presiune pe lanțurile de aprovizionare și pe adaptarea produselor. Tarifele vamale, care pot ajunge la 145% pentru unele bunuri chinezești importate în SUA, complică suplimentar planurile de expansiune.

Pentru a compensa aceste provocări, brandurile chineze accelerează ritmul deschiderilor de magazine. Luckin, Pop Mart, Urban Revivo sau Chagee își ajustează strategiile pentru a câștiga o extindere rapidă. Miniso, de exemplu, a anunțat că aproape un sfert din furnizorii săi provin deja din afara Chinei.

În paralel, aceste companii adoptă tactici adaptate publicului american: colaborări cu influenceri, produse „Instagramabile”, aplicații mobile intuitive și marketing viral pe TikTok. În cazul Luckin, colaborările de brand au devenit aproape la fel de importante ca și politica agresivă de discounturi care a funcționat pe piața chineză.

Până unde poate merge valul „Made in China”?

Dacă în trecut „Made in China” era sinonim cu produse ieftine și de slabă calitate, noua generație de retail chinez își dorește să schimbe percepția — nu renunțând la prețurile accesibile, ci adăugând valoare prin design, storytelling și adaptabilitate culturală.

„Consumatorii americani caută produse bune la prețuri bune. Dacă vin din China, nu e nicio problemă”, spune profesorul Russell Winer de la NYU, care avertizează însă că succesul în SUA necesită mai mult decât prețuri mici: distribuție solidă, branding coerent și adaptare la cerințele unei piețe extrem de concurențiale.

