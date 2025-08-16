Cercetătorii din China lucrează la ceea ce ar putea deveni primul „robot de sarcină” din lume – un humanoid capabil să susțină dezvoltarea unui făt de la concepție până la naștere, scrie Daily Mail.

Tehnologia, aflată încă în stadiu experimental, ar putea deschide calea pentru o formă radical nouă de reproducere asistată, în afara corpului uman. Potrivit presei chineze, prototipul ar urma să fie lansat anul viitor, cu un preț estimativ de 100.000 de yuani (aproximativ 10.000 de lire sterline).

Ce știm despre tehnologie

Robotul este dezvoltat de compania chineză Kaiwa Technology, fondată de dr. Zhang Qifeng. Acesta a declarat că tehnologia necesară pentru o „placentă artificială” este deja într-un stadiu matur de dezvoltare și poate fi integrată într-un sistem robotic autonom.

Dispozitivul va simula mediul uterin, iar fătul ar urma să primească nutrienți printr-un sistem controlat de tip „tub de alimentare”. Totuși, nu au fost oferite detalii tehnice privind fertilizarea ovulului sau implantarea în uterul artificial.

Considerații etice și reacții

Dr. Zhang a precizat că au fost deja inițiate discuții cu autoritățile din provincia Guangdong cu privire la reglementările legale și etice. Însă apariția tehnologiei a generat o serie de reacții în societatea chineză.

Unii critici au descris proiectul ca fiind „nefiresc” și lipsit de empatie față de relația maternă. Alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la sursa ovulelor sau la impactul asupra rolului femeii în societate.

Ads

Pe de altă parte, susținătorii văd în această inovație o posibilă alternativă pentru femeile care nu pot sau nu doresc să ducă o sarcină, dar și o soluție în fața scăderii natalității și a creșterii infertilității în China. Rata infertilității în rândul cuplurilor chineze a crescut de la 11,9% în 2007 la 18% în 2020, potrivit unor estimări.

„Multe familii cheltuie sume considerabile pentru inseminare artificială, adesea fără succes. Un astfel de dispozitiv ar putea oferi o șansă reală pentru aceste cupluri”, a scris un utilizator pe rețelele sociale chineze.

Precedente tehnologice

Conceptul nu este complet nou. În trecut, cercetătorii de la Spitalul de Copii din Philadelphia au dezvoltat o „placentă artificială” care a permis supraviețuirea mielușeilor prematuri timp de mai multe săptămâni. Dispozitivul, asemănător unui sac transparent, furniza oxigen și nutrienți esențiali, permițând dezvoltarea fătului într-un mediu controlat.

În timp ce acel experiment a vizat exclusiv tratarea prematurității, proiectul chinez vizează reproducerea întregului proces de sarcină, fără implicarea directă a corpului uman.

Ads

Întrebări nerezolvate

Proiectul ridică însă o serie de întrebări nerezolvate: Ce statut legal va avea copilul născut dintr-un robot? Ce implică acest proces pentru drepturile reproductiv-genetice? Și, nu în ultimul rând, cum va schimba această tehnologie percepția asupra maternității?

Unele voci feministe au avertizat de-a lungul anilor că dezvoltarea uterelor artificiale ar putea conduce la marginalizarea rolului femeii în societate. Într-un eseu din 2012, scriitoarea Andrea Dworkin se întreba: „Odată ce uterul artificial este perfecționat, vor mai avea bărbații nevoie de femei?”

Un articol publicat în 2022 de cercetători din SUA atrăgea atenția asupra riscului ca sarcina să fie văzută ca o problemă medicală de rezolvat tehnologic, mai degrabă decât ca o experiență biologică și psihologică valoroasă pentru multe femei.

Acceptare în rândul tinerilor

Totuși, un sondaj realizat recent arată că 42% dintre tinerii între 18 și 24 de ani ar fi de acord ca un făt să fie dezvoltat complet în afara corpului feminin.

Ads

Tema a fost abordată și în filmul distopic The Pod Generation (2023), în care o companie tehnologică oferă cuplurilor posibilitatea de a împărți sarcina folosind „purtători artificiali” – capsule detașabile care susțin dezvoltarea fetală.

Nașterea prematură și riscurile asociate

La nivel global, aproximativ 10% dintre nașteri au loc prematur – adică înainte de săptămâna 37 de sarcină. În aceste cazuri, organele bebelușilor, inclusiv inima și plămânii, pot fi subdezvoltate.

Conform organizației caritabile Tommy’s din Marea Britanie, bebelușii născuți prematur sunt adesea internați în unități de terapie intensivă neonatală.

Șansele de supraviețuire cresc odată cu vârsta gestațională:

Sub 22 de săptămâni: șanse aproape nule

22 săptămâni: 10%

24 săptămâni: 60%

27 săptămâni: 89%

31 săptămâni: 95%

34 săptămâni: echivalentul unei sarcini duse aproape la termen.

Ads