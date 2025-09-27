China are mai mulți roboți industriali decât restul lumii la un loc

China accelerează procesul de automatizare a fabricilor sale, transformându-și industria manufacturieră și consolidându-și poziția de lider global în domeniu, scrie New York Times.

Potrivit unui raport publicat joi, 25 septembrie, de Federația Internațională de Robotică, în fabricile din China funcționează peste două milioane de roboți industriali. Numai anul trecut au fost instalate aproape 300.000 de unități noi – mai multe decât în toate celelalte țări la un loc. În comparație, Statele Unite au instalat 34.000 de roboți, ocupând locul al treilea la nivel global.

Această expansiune nu se rezumă doar la utilizarea roboților, ci și la producerea lor. Beijingul a direcționat capital public și politici de sprijin pentru a transforma companiile chineze în actori principali în robotică și tehnologii avansate precum semiconductori și inteligență artificială.

Industrial robots in China for higher efficiency： 🔹China's installed capacity of industrial robots now takes over 50% of the world's total; 🔹Over 1.5 million robots in factories in China, twice the number in Europe; 🔹In 2023, China installed over 50% of the world's new… pic.twitter.com/GrphFmU2Wy — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) July 1, 2024

Un plan pe termen lung

Din 2017, fabricile din China au instalat anual peste 150.000 de roboți, în paralel cu o creștere masivă a producției industriale. În prezent, China realizează aproape o treime din bunurile manufacturate la nivel global – mai mult decât Statele Unite, Germania, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie la un loc.

Strategia face parte din inițiativa „Made in China 2025”, lansată în urmă cu un deceniu pentru a reduce dependența de importuri. Industriile au beneficiat de credite ieftine, subvenții și chiar sprijin în achiziționarea de competitori externi. În 2021, Guvernul a publicat o strategie națională detaliată pentru extinderea utilizării roboților.

„Fără o strategie, o țară este întotdeauna dezavantajată. China demonstrează cât de mult contează o abordare coordonată”, a declarat Susanne Bieller, secretarul general al federației.

Lider global în robotică industrială

Cota Chinei în producția globală de roboți a ajuns la o treime anul trecut, în creștere față de un sfert în 2023. Japonia, liderul tradițional, a coborât la 29% din piață, de la 38% cu un an înainte.

Până de curând, majoritatea roboților instalați în China proveneau din import. Anul trecut, însă, aproape 60% dintre roboții industriali montați în fabricile chineze erau fabricați tot în China. În total, țara are de cinci ori mai mulți roboți industriali decât Statele Unite.

Humanoizi și limite tehnologice

Datele federației nu includ roboții umanoizi, încă aflați într-o fază experimentală. Totuși, sprijinul guvernamental a stimulat numeroase start-up-uri în acest domeniu, precum Unitree Robotics, companie din Hangzhou care intenționează să se listeze la bursă. Noile sale modele de roboți umanoizi costă aproximativ 6.000 de dolari – o sumă mult mai mică decât echipamentele produse de companii americane, cum ar fi Boston Dynamics.

Analiștii avertizează însă că firmele chineze rămân în urmă la producerea unor componente cheie, inclusiv senzori și semiconductori de ultimă generație. „Un robot umanoid de top ar fi aproape integral construit din piese fabricate în afara Chinei”, afirmă Lian Jye Su, analist la compania de cercetare Omdia.

Avantajele Chinei

În robotică industrială, China dispune de resurse importante: electricieni și programatori specializați în instalarea roboților, precum și o industrie de inteligență artificială orientată către optimizarea proceselor de producție.

„Companiile chineze folosesc inteligența artificială pentru a monitoriza permanent performanța echipamentelor din fabrici”, explică Cameron Johnson, consultant în lanțuri de aprovizionare la Shanghai. „În afara Chinei, această abordare nu este încă văzută ca o unealtă de bază pentru producție.”

