În umbra războiului din Ucraina, cele două mari puteri autocratice ale lumii — China și Rusia — își găsesc putere una în cealaltă. Joi, 16 mai, președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping s-au întâlnit la Beijing, iar această vizită reflectă nu doar dependența Rusiei de China în fața sancțiunilor occidentale, ci o convergență tot mai mare de valori și priorități politice, scrie The Washington.

„Xi este interesat în special de victoria Rusiei în Ucraina, din cauza a ceea ce ar putea însemna pentru ambițiile sale adesea declarate de a prelua controlul asupra Taiwanului”, scrie ziarul.

Între timp, în Occident, democrațiile liberale și principiile pe care se presupune că le susțin sunt supuse unui stres considerabil, relatează The Washington Post. Jocul moral al administrației Biden, care completează sprijinul său mai tangibil pentru Ucraina, s-a prăbușit în Gaza sfâșiată de război.

Alegerile și alte evenimente politice din Europa arată progresul constant al forțelor iliberale. Acestea includ formațiuni au simpatii mai mult față de Kremlin decât guvernul Ucrainei susținut de SUA.

Ads

În ciuda obiecțiilor oficialilor UE și a politicienilor liberali, precum și a protestelor în masă de la Tbilisi, guvernul prorus al Georgiei a aprobat o lege controversată privind „agenții străini” despre care criticii se tem că va restrânge societatea civilă din țară. Legislația, care este împrumutată din legile existente în Rusia, poate fi folosită de politicienii naționaliști din alte țări europene.

Xi Jinping are mai mult succes decât Putin să-și impună regimul în lume

China lui Xi Jinping a avut mai mult succes decât Rusia lui Putin în a-și impune regimul dictatorial în întreaga lume. Inițiativa sa "O centură, un drum" este o vastă rețea strategică menită să transfere controlul asupra rutelor maritime și terestre și, prin urmare, asupra fluxurilor de resurse naturale, în favoarea Chinei. A fost mai eficient decât Putin în ceea ce privește coruperea elitelor, a întreprinderilor și a universităților occidentale. Dar au multe în comun. Ca și Hitler, Putin și Xi au studiat cu atenție istoria pentru a-și dezvolta propria teorie de cucerire.

Ads

Anul trecut, Putin a vizitat Arhivele Naționale ale Chinei pentru a vedea o "hartă completă a întregului Imperiu Celest, întocmită de Marea Dinastie Qing", care arată că Taiwanul și diferite insule japoneze făceau parte din Imperiul Chinez. În ambele țări, patriotismul este folosit aproape la propriu ca o armă pentru a justifica expansiunea naționalist/imperialistă.

"Occidentul a permis ca acest lucru să se întâmple. Putin a testat de mai multe ori hotărârea noastră de a împiedica schimbarea granițelor Europei prin forță - mai ales în Crimeea, în 2014. El a descoperit că nu eram pregătiți și a profitat de șansa sa. El nu a fost încă învins și s-a reînarmat liber", scrie cotidianul britanic.

"Președintele Joe Biden are obiceiul ciudat de a susține un aliat - Ucraina, Israel - și apoi de a-i spune public ce nu ar trebui să facă, cum ar fi să nu atace Rafah sau să nu lanseze rachete fabricate de SUA în Rusia. "Liniile roșii sunt de obicei trasate pentru a descuraja inamicii: Biden le folosește pentru a-i descuraja pe prieteni. Nu este surprinzător faptul că în Taiwan, propaganda Chinei are o frază specială care spune că America nu va apăra insula, indiferent de ce afirmă", subliniază The Telegraph.

Bineînțeles, cheia pentru a rezolva aceste probleme este combinarea lor. Singura modalitate de a face acest lucru este prin intermediul unor măsuri de descurajare stricte, cu o putere enormă și costuri economice insuportabile.

"Dar cel mai important lucru pe care Occidentul trebuie să îl înțeleagă este că ne îndreptăm foarte repede spre o situație care duce la război. Până când nu vom înțelege acest lucru, nu vom putea să-l prevenim", conchide ziarul.