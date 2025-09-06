SkyShield, sistemul laser chinezesc, eșuează în condițiile deșertului din Arabia Saudită

Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 17:03
Arma laser a Chine, scoasă la parada militara/FOTO:X@clashreport

Arabia Saudită întâmpină dificultăți în utilizarea sistemului laser de apărare SkyShield, achiziționat din China pentru a proteja infrastructura sa petrolieră și bateriile Patriot împotriva atacurilor cu drone. Sistemul a înregistrat performanțe slabe în condițiile dure ale deșertului.

Potrivit publicației independente Defence Blog, praful, căldura extremă și specificul terenului au afectat funcționarea componentei laser, cunoscută sub numele de Silent Hunter.

În ultimii ani, Arabia Saudită a fost ținta mai multor atacuri cu drone, printre care și loviturile din 2019 asupra facilităților petroliere Abqaiq și Khurais, care au scos la iveală vulnerabilitățile sistemelor convenționale de apărare aeriană. În încercarea de a-și întări capacitățile, Riyadh a achiziționat sistemul SkyShield, ce combină războiul electronic cu armele cu energie direcționată, oferind o soluție tehnologică și economică inovatoare.

Totuși, un fost ofițer saudit implicat în program a declarat pentru Defence Blog că, deși sistemul a avut rezultate bune în teste, în condiții reale de operare performanța acestuia este sub așteptări.

Cum funcționează SkyShield

SkyShield integrează mai multe straturi de apărare, incluzând radar tridimensional, vehicule de bruiaj electronic și sistemul laser Silent Hunter. Radarele detectează țintele, iar datele sunt transmise către jammere și laser pentru a neutraliza dronele.

Probleme în condițiile deșertului

Laserul Silent Hunter a avut dificultăți în menținerea preciziei, praful și furtunile de nisip afectând sistemul optic. Temperaturile ridicate au obligat sistemul să redirecționeze o parte din energia consumată către răcire, limitând astfel capacitatea de tragere. În unele cazuri, neutralizarea unei drone a durat între 15 și 30 de minute, interval prea mare pentru a face față amenințărilor rapide.

În plus, sistemul laser, montat pe un container pe camion, necesită timp îndelungat pentru instalare și linii de tragere libere, ceea ce limitează zonele de desfășurare.

Situația actuală și perspective

Vehiculele de bruiaj electronic s-au dovedit mai eficiente și mai stabile în lupta împotriva dronelor. Arabia Saudită a solicitat Chinei să adapteze sistemul SkyShield pentru condițiile specifice din deșert.

Până la implementarea acestor îmbunătățiri, bruiajul electronic rămâne cea mai sigură soluție de apărare. Problemele cu care se confruntă SkyShield evidențiază dificultățile în aplicarea tehnologiilor avansate în condiții reale de luptă, dezvăluind diferențele dintre testele de laborator și operațiunile din teren.

