„Soarele artificial” al Chinei provoacă temeri în Occident că a pierdut cursa pentru Sfântul Graal energetic

Progresul global stagnat a permis Beijingului să devină un jucător important în cursa pentru suprematia energetică. Într-o perioadă în care cercetările internaționale în domeniul energiei sunt la un pas de a descoperi soluții inovatoare, China face pași semnificativi în dezvoltarea unui „soare artificial” care, conform afirmațiilor autorităților chineze, ar putea revoluționa complet modul în care consumăm și producem energie.

La prima vedere, conceptul unui „soare artificial” poate părea science-fiction. Proiectul EAST al Chinei a stabilit un nou record global prin menținerea unei stări de plasmă cu izolare ridicată timp de peste 17 minute, deschizând calea pentru viitoare soluții de energie curată, imitând procesul de fuziune al soarelui.

Sistemul bazat pe fuziune promite o sursă de energie curată, inepuizabilă și extrem de eficientă, ce ar putea pune capăt dependenței de combustibili fosil, scrie The Telegraph.

Publicația susține că Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), cunoscut și sub numele de „soarele artificial”, a stabilit un nou record mondial prin susținerea plasmei de înaltă izolare timp de 1.066 de secunde, adică circa 17,7 minute. Această realizare, atinsă pe 20 ianuarie 2025, marchează un pas uriaș înainte în încercarea de a dezvolta puterea de fuziune ca sursă de energie curată și nelimitată. Etapa de 1.066 de secunde reprezintă un salt semnificativ în cercetarea fuziunii. Experimentul a fost realizat de Institutul de Fizică a Plasmei (ASIPP) de la Institutele de Științe Fizice Hefei (HFIPS), parte a Academiei Chineze de Științe. Acest nou record depășește cu mult recordul mondial anterior de 403 secunde, stabilit tot de EAST, în 2023.

🚨🇨🇳 REPORT: China’s "artificial sun" reactor sustains a fusion reaction for nearly 18 minutes, breaking last year's record (also held by China) of 6 minutes.

Follow: @RTSG_News pic.twitter.com/BRFwrQHAF1