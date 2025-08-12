Prezență fără precedent a spărgătoarelor de gheață chineze în largul coastelor Alaskăi. Garda de Coastă americană în alertă

Statele Unite supraveghează desfășurarea simultană a cinci spărgătoare de gheață chineze în apropierea coastelor Alaskăi – o prezență considerată fără precedent și care reflectă ambițiile în creștere ale Chinei în regiunea Arctică, în timp ce Washingtonul încearcă să-și extindă propria flotă polară, scrie twz.com.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comandamentului Nordic al SUA (NORTHCOM), citat de publicația The War Zone, navele chineze – în mare parte cu destinație științifică – sunt monitorizate atât de NORAD (Comandamentul de Apărare Aerospațială al Americii de Nord), cât și de Gărzile de Coastă americane. Navele operează în apele internaționale și nu sunt considerate o amenințare directă la adresa apărării naționale, deși prezența lor este mai numeroasă față de anii anteriori.

Reacția Gărzii de Coastă a SUA

Garda de Coastă a anunțat vineri că monitorizează cinci nave chinezești de cercetare aflate în proximitatea apelor arctice americane. Pe 5 august, o aeronavă C-130J Hercules a fost trimisă din Kodiak pentru a observa două dintre aceste nave, „Ji Di” și „Zhong Shan Da Xue Ji Di”, care se deplasau în Marea Bering. A doua zi, o navă a Gărzii de Coastă, „USCGC Waesche”, a fost redirecționată pentru a urmări una dintre ele în Marea Chukchi.

Ambele misiuni au avut loc în cadrul Operațiunii Frontier Sentinel, care urmărește identificarea și descurajarea activităților potențial ostile în regiunea Arctică a SUA.

Ads

Un alt incident a avut loc la sfârșitul lunii trecute, când nava chinezească „Xue Long 2” a fost detectată la 290 de mile nautice nord de Utqiagvik, Alaska, în interiorul platoului continental extins al SUA – o zonă unde Statele Unite au drepturi exclusive asupra resurselor naturale. Aeronava C-130 a fost trimisă și în acel caz pentru a monitoriza activitatea.

Potrivit Gărzii de Coastă, aceste activități se înscriu într-un trend de trei ani de intensificare a prezenței maritime chineze în regiunea Arctică americană.

“The flotilla is led by China's largest domestically-built icebreaker Xue Long 2. The Polar Class 3 vessel departed from Shanghai on July 5.” “It has since been operating in the Chukchi and Beaufort Seas adjacent to Alaska and Russia (and Canada). Its ultimate destination is… pic.twitter.com/YdNvV7Vlhz — Bob Zimmer (@bobzimmermp) August 12, 2025

Ads

Dimensiunile decalajului strategic

În timp ce Rusia deține zeci de spărgătoare de gheață și China are cel puțin cinci operaționale, SUA rămâne cu doar două nave capabile să opereze în Arctica – „Polar Star”, o navă grea, și „Healy”, destinată cercetării. Doar „Healy” este activă în acest moment în regiune.

Un al treilea spărgător de gheață, „Storis”, va fi oficial comisionat pe 10 august, ca parte a unui plan mai larg de extindere a capacităților polare americane. Nava, achiziționată și adaptată de pe piața civilă, va intra imediat în operațiuni în zona arctică.

Garda de Coastă operează în prezent 20 de spărgătoare, însă majoritatea nu sunt destinate apelor polare. Într-o declarație oficială, instituția subliniază că este necesară modernizarea și extinderea rapidă a flotei pentru a răspunde provocărilor din regiune și pentru a proteja interesele SUA într-un spațiu maritim evaluat la 5.400 miliarde de dolari anual în comerț global.

Ads

Ambițiile Chinei și „Drumul Polar al Mătăsii”

Deși se află la aproape 2.000 de mile de Cercul Arctic, China s-a autodeclarat „națiune aproape arctică” într-un document oficial din 2018, pledând pentru dezvoltarea așa-numitului „Drum Polar al Mătăsii” – o rută comercială strategică prin nord, ce ar putea scurta cu peste 4.600 km drumul maritim între Shanghai și porturile din Germania, comparativ cu traseul prin Canalul Suez.

Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) remarcă faptul că pentru Beijing, utilizarea constantă a Rutei Nordice ar putea aduce avantaje economice considerabile.

Întârzierea programelor americane și colaborarea internațională

În pofida unui plan ambițios lansat de administrația Trump pentru achiziționarea a până la 40 de noi spărgătoare, construcția primului Polar Security Cutter a fost amânată, livrarea fiind reprogramată cel mai devreme pentru 2029.

Pentru a compensa aceste întârzieri, SUA a inițiat în 2024 un parteneriat trilateral cu Canada și Finlanda – ICE Pact – menit să stimuleze construcția de nave polar-capabile. Alianța prevede schimb de informații, dezvoltarea de forță de muncă specializată și oportunități pentru aliați de a achiziționa nave din șantierele celor trei țări.

Ads

Recent, patru constructori navali importanți din SUA, Canada și Finlanda – Bollinger Shipyards, Rauma Shipyard, Seaspan și Aker Arctic – au format un consorțiu pentru a construi noile spărgătoare destinate Gărzii de Coastă americane.

Arctica, un spațiu tot mai disputat

Prezența Chinei în regiune vine pe fondul intensificării competiției geopolitice în Arctica, în special în contextul topirii gheții și al accesului crescut la rute comerciale și resurse naturale. Rusia, la rândul ei, a investit masiv în infrastructura militară arctică, inclusiv în extinderea bazei aeriene de la Nagurskoye.

Între timp, SUA desfășoară exercițiul anual Arctic Edge (AE25), cu participarea forțelor NORAD, USNORTHCOM și a partenerilor internaționali precum Regatul Unit, Danemarca și comunități indigene din Alaska.

Totuși, capacitatea de reacție a SUA în regiune rămâne limitată de flota actuală de spărgătoare, în timp ce rivalii își consolidează constant prezența.

Ads