China recurge la strategia de „broască fiartă” în cazul Taiwanului. ”Nu cred că le lipsește nimic din ceea ce au nevoie”

Șeful demisionar al Comandamentului Indo-Pacific al SUA a declarat că China și-a intensificat presiunea asupra vecinilor săi prin acțiuni militare din ce în ce mai îndrăznețe, într-un model menit să îi prindă cu garda jos.

Amiralul John Aquilino a descris strategia Beijingului pentru Financial Times drept tactica "broaștei fierte", sau de a intensifica treptat agresiunea astfel încât alte națiuni să nu realizeze imediat când se atinge un punct critic în conflict.

Într-un interviu publicat duminică, el a declarat pentru FT că aceste națiuni trebuie să se pronunțe și să declare comportamentul agresiv din partea Beijingului.

"Trebuie să existe o descriere continuă a comportamentului rău al Chinei, care este în afara normelor legale internaționale. Și această poveste trebuie spusă de toate națiunile din regiune", a precizat el.

Liderii chinezi trec la o retorică mai războinică împotriva insulei autoguvernate și trimit în mod regulat zeci de avioane de vânătoare la un moment dat peste linia mediană a Strâmtorii Taiwan. De asemenea, baloane despre care Taiwanul spune că provin din China trec adesea deasupra spațiului aerian al insulei.

Tensiunile dintre China și Taiwan ating un punct de fierbere, iar multe semne indică o acțiune militară chineză pentru a ocupa insula cu forța, posibil în doar câțiva ani.

În timp ce o invazie chineză a Taiwanului ar fi o operațiune incredibil de complexă și periculoasă, observatorii influenți ai Chinei trag un semnal de alarmă cu privire la pregătirile aproape sigur necesare pentru cucerirea insulei - o creștere a forțelor navale chineze, a stocurilor de energie și alimente și exerciții militare pe scară largă în largul coastelor sale.

"Nu cred că le lipsește nimic din ceea ce au nevoie", a declarat Lyle Goldstein, director pentru angajamentul în Asia la Defense Priorities, despre forțele Chinei. "Întotdeauna se poate pune întrebarea: "Ar putea fi mai pregătiți?" și presupun că există anumite domenii, dar eu, pentru o lungă perioadă de timp, am susținut că au ceea ce au nevoie pentru a întreprinde campania."

De ce are nevoie China pentru un atac total

În ultimele două decenii, China a impulsionat o modernizare rapidă a forțelor sale armate care i-a alarmat pe oficialii militari americani și a deschis opțiunile liderului chinez Xi Jinping cu privire la modul de reunificare a Taiwanului, insula democratică de 24 de milioane de locuitori pe care Beijingul o consideră a sa. Marina chineză, de exemplu, a depășit dimensiunea flotei americane, iar capacitatea sa de construcție navală este cu ușurință cea mai mare din lume.

Dar există întrebări cu privire la calitatea navelor de război ale Chinei, în ciuda numărului mare, și dacă are capacitatea de un asalt amfibiu împotriva armelor avansate ale Taiwanului.

Ministerul Apărării din Taiwan a evaluat în 2021 că China „nu are vehiculele de aterizare și logistica necesare pentru a lansa o incursiune în Taiwan”. Departamentul Apărării al SUA a fost în mare măsură de acord, iar Comisia de revizuire economică și de securitate SUA-China a scris ceva similar în raportul său din 2020, menționând că, în timp ce China avea o „lipsă de transport amfibiu sau de nave și aeronave capabile să transporte trupe, armata chineză a căutat să folosească nave civile pentru a completa aceste lipsuri.

Navele și aeronavele chinezești care încearcă să invadeze sau să blocheze insula pentru a o supune ar fi foarte vulnerabile la arsenalul de arme avansate al Taiwanului, cum ar fi avioanele de luptă F-16, bateriile de rachete Patriot și rachetele anti-navă Harpoon. Întrebarea este dacă China a construit o forță de invazie care să poată suporta pagubele provocate de aceste arme în ceea ce ar fi prima invazie amfibie din ultimele șapte decenii.

Alții au văzut semne că China încolțește transportul maritim civil necesar pentru a satisface nevoile materiale grele ale unei armade de invazie amfibie.

Thomas Shugart, un fost comandant de submarin al Marinei SUA, care este acum un membru al think tank-ului New American Security, a scris pentru War on the Rocks în august 2021 că „liderii chinezi au început deja să organizeze transportul civil în unități auxiliare militare”, evidențiind exemple de feriboturi mari roll-on/roll-off folosite în exerciții de asalt amfibie, lucru confirmat ulterior de presa chineză, și adăugând că navele civile transportau atât unități ale Marinei, cât și ale forțelor terestre.

Deși aceste feriboturi nu sunt neapărat concepute pentru a debarca trupe de asalt, a remarcat Shugart, ele sunt construite pentru a transporta un număr mare de oameni, pentru a încărca forțele terestre rapid și cu puține avertismente, pentru a-și debarca trupele și pentru a se întoarce pentru mai mulți; armata SUA are, de asemenea, nave de transport rapid și nave de marfă pentru a sprijini operațiunile.

„Dovezile arată că aceste flote sunt toate gata să se mobilizeze, într-adevăr la un moment dat”, a spus Goldstein. „China are cele mai mari porturi din lume și sunt pline de aceste nave, așa că a le pune împreună în flote pentru a face acest atac ar fi foarte rapid, în câteva zile”.

Estimarea lui Goldstein este că, deși este încă riscant, „au ceea ce le trebuie și sunt gata să întreprindă” un atac. „Nu cred că vom avea prea multe avertismente”, a adăugat el, observând că un set brusc de acțiuni care se desfășoară doar pe o perioadă de ore ar fi mai probabil decât multe alte semne mai clare, pe termen lung.

Implicarea SUA este, de asemenea, un factor important. "Există posibilitatea unei intervenții americane, ceea ce duce la întrebarea cât de bine poate China să își ascundă pregătirile pentru o invazie?". a declarat Cheng.

Experții, precum și parlamentarii și oficialii militari din SUA și Taiwan au dezbătut mult timp despre pregătirea Armatei Populare de Eliberare, așa cum este cunoscută armata Chinei.

„Credem că planul de modernizare al PLA este încă pe drumul cel bun și vizează o perioadă 2027”, a explicat Cheng, cu obiectivele de a fi o forță de luptă complet modernizată până atunci.

