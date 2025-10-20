Într-o confruntare economică globală, multe priviri se întorc spre China — nu doar ca gigant industrial, ci ca posibil arbitru al unui echilibru fragil între economii rivale. Deși Washingtonul continuă să transmită mesaje dure, realitatea cifrelor și a dependențelor comerciale sugerează altceva: dacă se ajunge la o confruntare totală, Beijingul ar putea fi cel care livrează lovitura decisivă, notează Gideon Rachman într-o analiză publicată de Financial Times.

În centrul tensiunilor se află nu doar binecunoscutele metale rare, ci și o listă lungă de produse pe care SUA nu le poate înlocui cu ușurință. Când administrația Trump a declanșat războiul comercial, a făcut-o plecând de la un calcul simplu: America importă mai mult de la China decât invers — deci, aparent, deține poziția de forță. Doar că teoria nu acoperă realitatea: există domenii unde China are un monopol aproape absolut, iar alternativele sunt puține sau inexistente.

Cele mai evidente sunt metalele rare, esențiale pentru industria militară, auto sau IT. China controlează aproape în totalitate lanțul de aprovizionare global — și amenință cu restricționarea exporturilor. Dacă aceste restricții vor intra în vigoare în decembrie, așa cum sugerează oficialii de la Beijing, o parte din producția industrială americană ar putea fi pusă pe pauză.

Este adevărat că, teoretic, SUA ar putea încerca să ocolească embargoul chinez prin importuri indirecte, via țări terțe. Dar chiar și așa, eficiența acestor rute alternative este discutabilă. În plus, așa cum arată și secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, ideea că aliații Washingtonului vor susține necondiționat SUA în această dispută e una tot mai greu de apărat. Politicile comerciale ale administrației Trump — taxe impuse inclusiv aliaților — au lăsat urme adânci. Lumea nu mai e dispusă să joace în echipă la comanda Casei Albe.

Metalele rare sunt doar vârful icebergului?

Și dacă metalele rare sunt doar vârful icebergului? Un studiu recent arată că aproape 700 de medicamente utilizate pe scară largă în SUA — de la antibiotice la tratamente oncologice — depind de ingrediente produse exclusiv în China. Într-un scenariu de escaladare, Beijingul ar putea restricționa și acest sector, cu consecințe greu de anticipat.

Între timp, SUA încearcă propriile lovituri: sancțiuni asupra gigantului Huawei, interdicții de export pentru cipuri și tehnologie de vârf. Dar rezultatele nu sunt cele așteptate. Huawei a reușit nu doar să supraviețuiască, ci chiar să recupereze teren, mizând pe producția internă. În domeniul inteligenței artificiale, apar tot mai multe proiecte chinezești, precum DeepSeek, care contestă supremația jucătorilor americani.

Ce se întâmplă dacă Washingtonul renunță la presiunea comercială? Mesajul transmis Chinei ar fi periculos: într-un eventual conflict — de exemplu, legat de Taiwan — Beijingul ar ști că poate șantaja economic Statele Unite. Dependența de materiale critice precum cele necesare pentru avioanele F-35 nu este o chestiune teoretică, ci o vulnerabilitate reală.

Și China ar fi afectată

Dar nici China nu ar ieși neafectată. SUA reprezintă doar 10% din exporturile chinezești, dar într-un context de supraproducție internă și consum slab, Beijingul nu își permite să piardă piețe importante. Mulți producători locali au nevoie disperată de exporturi pentru a supraviețui.

Într-un context tensionat, Bessent a acuzat recent China că riscă să destabilizeze întreaga economie globală — o acuzație care vine la pachet cu decizia Beijingului de a impune restricții tot mai severe asupra exporturilor. Faptul că aceste mișcări survin la doar câteva săptămâni înainte de o întâlnire planificată între Donald Trump și Xi Jinping e, poate, semnificativ.

