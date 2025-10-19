Cum amenință China să lase Taiwanul complet în întuneric

Taiwanul se pregătește pentru diverse scenarii pentru a rezista unui eventual atac din partea Chinei/FOTO:X@MoNDefense

Exercițiile militare chineze din jurul Taiwanului au declanșat o cursă contra cronometru la Taipei și Washington, pentru a reduce o vulnerabilitate critică: dependența aproape totală a insulei de combustibili importați, scrie The Wall Street Journal.

Recentele manevre militare chineze au simulat o blocadă în jurul Taiwanului – o strategie menită să taie rutele maritime vitale ale insulei, fără a lansa neapărat o invazie pe scară largă. Planul reflectă o abordare mai puțin riscantă prin care Beijingul ar putea încerca să preia controlul asupra teritoriului autoguvernat, obiectiv pe care îl afirmă de ani de zile, „prin mijloace pașnice sau, dacă este nevoie, prin forță”.

O vulnerabilitate energetică majoră

Aproape 97% din energia Taiwanului este importată pe cale maritimă. Aproape jumătate din electricitatea insulei provine din gaze naturale lichefiate (LNG). În cazul unei întreruperi totale a livrărilor, rezervele s-ar epuiza în câteva zile, lăsând insula fără capacitate de a produce curent electric.

Guvernul de la Taipei încearcă să crească stocurile și să reconsidere structura energetică a țării. La doar câteva luni după ce a închis ultimul reactor nuclear, autoritățile analizează posibilitatea de a relua producția de energie atomică.

Totuși, drumul spre independență energetică este lung. Pe termen scurt, planificatorii militari ai Taiwanului iau în calcul evaluarea americană potrivit căreia președintele chinez Xi Jinping ar dori ca armata sa să fie pregătită să ocupe insula până în 2027.

Răspunsul Washingtonului

În Congresul american, doi senatori – republicanul Pete Ricketts și democratul Chris Coons – au propus o lege care ar permite sprijinirea livrărilor de LNG către Taiwan, inclusiv prin asigurarea transportatorilor maritimi în cazul unei amenințări chineze.

Ricketts a spus că inițiativa a fost inspirată de un exercițiu de simulare desfășurat la Washington, care a arătat că Taiwanul ar rămâne fără gaze în 11 zile în cazul unei blocade. „A devenit clar că aceasta ar putea fi călcâiul lui Ahile al Taiwanului”, a declarat senatorul.

Simulările realizate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din SUA sugerează că, deși Taiwanul ar putea rezista temporar unei blocade, reluarea completă a producției de energie ar necesita sprijin american semnificativ.

Un test pentru Washington și Beijing

O blocadă chineză ar reprezenta un test crucial pentru politica SUA, care rămâne deliberat ambiguă în privința intervenției militare. Un atac deschis ar forța Washingtonul să reacționeze rapid, dar o „carantină” navală parțială, sub pretextul unor „măsuri sanitare” sau de „inspecție maritimă”, ar complica decizia Casei Albe.

„Este genul de coerciție care nu declanșează oficial un război, dar poate îngenunchea Taiwanul”, a explicat Craig Singleton, expert în China la Foundation for Defense of Democracies.

Într-o asemenea situație, Taiwan ar avea rezerve de LNG pentru mai puțin de două săptămâni, iar cărbune pentru circa șapte zile, potrivit simulărilor CSIS. „Energia – în special gazul lichefiat – este punctul slab al Taiwanului”, a spus Mark Cancian, consilier al aceluiași centru.

Impact economic și social

Chiar și o raționalizare parțială a energiei ar afecta rapid producția industrială, inclusiv sectorul semiconductorilor, crucial pentru economia globală. „Șocul real este cât de repede o carantină de intensitate scăzută poate forța guvernul să ia decizii politice costisitoare”, a spus Singleton.

Oficiali taiwanezi spun totuși că țara ar putea reduce consumul în regim de criză. „Într-o stare cvasi-războinică, industriile și viața economică ar încetini cu două treimi”, a declarat un responsabil din Consiliul de Securitate Națională de la Taipei.

Probleme deja vizibile

Chiar și în timp de pace, sistemul energetic al insulei funcționează aproape de limită. Într-o zi recentă, rezervele de capacitate au coborât la doar 4% peste cererea de vârf, din cauza unor defecțiuni la centralele pe gaz și lucrări de mentenanță la unitățile pe cărbune.

O blocadă ar opri și fluxul de bunuri de bază. Taiwan ar putea asigura hrana populației timp de nouă luni, potrivit CSIS, dar dieta ar deveni rapid austeră, având în vedere că 70% din alimente sunt importate, notează The Wall Street Journal.

Redeschiderea dezbaterii nucleare

În anii ’80, energia nucleară acoperea peste jumătate din producția de electricitate a Taiwanului. După campanii publice motivate de temeri privind siguranța, toate reactoarele au fost închise, ultimul în luna mai. Un referendum organizat trei luni mai târziu pentru repornirea reactorului nu a întrunit cvorumul, deși voturile „pentru” au depășit numărul celor „împotrivă”.

Președintele Lai Ching-te a declarat ulterior că autoritățile vor reevalua posibilitatea reluării energiei nucleare, ca parte a strategiei de „reziliență națională” față de presiunile Chinei.

Energiile regenerabile – solare și eoliene – acoperă în prezent mai puțin de 12% din necesar, dar guvernul vizează 70% până în 2050. „Dependența de importuri nu poate fi eliminată peste noapte”, a spus Wu Chih-wei, adjunctul directorului Agenției taiwaneze pentru Energie.

Un lanț de aprovizionare fragil

În prezent, 30% din gazul importat de Taiwan provine din Qatar – o vulnerabilitate suplimentară, având în vedere că China este un cumpărător mult mai important al gazului qatarez.

Experții recomandă creșterea importurilor din Statele Unite, care reprezintă doar 10% din total. „O legătură mai strânsă între securitatea energetică a Taiwanului și cea a SUA ar reduce probabilitatea unei agresiuni chineze”, a arătat un raport al Atlantic Council.

Compania taiwaneză de stat CPC a semnat recent un acord de intenție pentru achiziția de LNG din Alaska și pentru participarea la dezvoltarea unei conducte și a unei uzine de lichefiere a gazului.

Un scenariu vechi, dar periculos

Blocadele maritime au fost o armă frecventă în istorie, însă SUA nu au mai condus operațiuni de spargere a unei blocade de asemenea amploare de zeci de ani. Senatorul Ricketts spune că legislația propusă la Washington urmărește să descurajeze Beijingul.

„De fiecare dată când adăugăm un element nou în sprijinul Taiwanului, China trebuie să-și refacă planurile”, a spus el.

