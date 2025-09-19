Economia templelor din China, în centrul atenției după o serie de scandaluri care afectează lideri religioși influenți

Mai mulți călugări budiști proeminenți se confruntă cu acuzații grave, în contextul unei campanii guvernamentale împotriva corupției și a acumulării excesive de avere, scrie The Guardian.

Când, în 2015, au apărut acuzații de delapidare, relații extraconjugale și copii nelegitimi, starețul templului Shaolin, Shi Yongxin, a rămas neatins. Supranumit „călugărul CEO”, el transformase templul vechi de 1.500 de ani — leagănul budismului Chan și al artei marțiale kung-fu — într-un adevărat imperiu comercial, evaluat la sute de milioane de yuani. La acea vreme, toate acuzațiile au fost în cele din urmă respinse.

Dar, la aproape un deceniu distanță, lucrurile s-au schimbat. În iulie 2025, la scurt timp după o vizită la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Francisc înainte de moartea acestuia, Shaolin a emis un comunicat anunțând că Shi este investigat pentru presupusă deturnare de fonduri și pentru relații amoroase din care ar fi rezultat mai mulți copii. În mai puțin de două săptămâni, Shi a fost destituit și exclus din ordinul monahal. De atunci, nu a mai fost văzut în public.

Prăbușirea unui simbol și creșterea tensiunii dintre religie și stat

Cazul lui Shi Yongxin este cel mai mediatizat dintr-o serie de scandaluri recente care afectează lideri religioși din China. În iulie, călugărul Daolu (nume real: Wu Bing) a fost exclus din Asociația Budistă a Chinei, după ce autoritățile din Zhejiang au început o anchetă privind strângeri de fonduri suspecte. Potrivit poliției, el ar fi colectat donații în numele femeilor necăsătorite și al copiilor nevoiași, dar banii ar fi fost folosiți în scopuri personale. Nu se știe dacă Wu contestă acuzațiile.

Ads

În august, un videoclip viral cu călugări de la templul Lingyin din Hangzhou, care numărau grămezi de bani, a generat un val de critici în mediul online. Un utilizator scria: „Cei care îl venerează pe Buddha rămân săraci, călugării devin bogați.”

Deși budismul chinez nu interzice acumularea de avere, observatorii atrag atenția că îmbogățirea personală a liderilor religioși devine din ce în ce mai problematică în ochii publicului — și ai autorităților.

De la ruină la imperiu: ascensiunea și căderea Shaolin Inc.

Ascensiunea lui Shi Yongxin coincide cu deschiderea economică a Chinei din anii ’80. În acea perioadă, templele, devastate în timpul Revoluției Culturale, au primit sprijin guvernamental pentru a se transforma în atracții turistice. Shaolin, situat în provincia Henan, a fost unul dintre cele mai vizibile exemple.

Ads

Sub conducerea lui Shi, templul a început să vândă bilete, să organizeze spectacole de kung-fu și să licențieze produse marca Shaolin. Într-un singur an, milioane de turiști au vizitat complexul, iar autoritățile locale au beneficiat de până la 70% din încasări.

Cu influența economică a venit și recunoașterea politică. Shi a fost membru al Congresului Național al Poporului între 1998 și 2018, a fost decorat de autorități locale și s-a întâlnit cu lideri precum Nelson Mandela, Regina Elisabeta a II-a și Vladimir Putin.

O nouă direcție: între reformă religioasă și control politic

În contextul încetinirii creșterii economice a Chinei, templele continuă să fie surse importante de venituri turistice pentru administrațiile locale. Totuși, autoritățile de la Beijing par să își reevalueze relația cu religia organizată.

Ads

Președintele Xi Jinping a susținut inițial promovarea religiilor tradiționale, cum ar fi budismul și taoismul, ca parte a „renașterii culturii chineze”. Însă, în ultimii ani, Partidul Comunist a început să limiteze comercializarea excesivă a spațiilor sacre.

În 2017, autoritățile au adoptat noi reglementări privind activitățile religioase, interzicând practicile „excesiv de profitabile”, precum arderea bețișoarelor parfumate contra cost sau ghicirea viitorului pe bani. Acum, pare că a venit rândul templului Shaolin să se conformeze.

Noul stareț, Shi Yinle, cunoscut pentru viața sa modestă, a anunțat la instalare un set de măsuri: stoparea spectacolelor comerciale, eliminarea magazinelor din interiorul templului și interzicerea ritualurilor costisitoare.

„Shaolin trebuie să revină la esența sa spirituală”, a declarat un vizitator, Xie Chuanggao, fost funcționar în vârstă de 57 de ani.

Schimbare de imagine sau schimbare reală?

Deocamdată, reformele par limitate. Turiștii continuă să plătească 80 de yuani pentru a intra în complex, iar magazinele pline de suveniruri sunt la fel de aglomerate. Demonstrațiile de kung-fu sunt gratuite — dar doar după ce ai plătit intrarea.

Pentru unii vizitatori, însă, contribuția lui Shi nu este uitată.

„Fără el, templul Shaolin nu ar fi ajuns cunoscut la nivel internațional”, spune Tom Li, student la medicină în vârstă de 21 de ani. „Sunt avantaje și dezavantaje, dar nu poți ignora cât de mult a realizat.”

Ads