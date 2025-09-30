China condamnă la moarte 11 membri ai unei familii mafiote. A transformat un oraș într-un ”rai” al jocurilor de noroc, drogurilor și prostituției

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 20:28
China condamnă la moarte 11 membri ai unei familii mafiote. A transformat un oraș într-un ”rai” al jocurilor de noroc, drogurilor și prostituției
Membri familiei mafiote Ming, în fața judecătorilor/FOTO:X@zhao_dashuai

Un tribunal din China a condamnat la moarte 11 membri ai unei cunoscute familii mafiote care conducea centre de escrocherii în Myanmar, a anunțat luni, 29 septembrie, presa de stat chineză.

Alți cinci inculpați au primit pedepse capitale cu suspendare, într-un dosar privind o rețea de fraude și jocuri de noroc ilegale de 1,4 miliarde de dolari, relatează BBC.

În total, 39 de membri ai familiei Ming au fost găsiți vinovați de implicare în activități infracționale. Cinci au primit pedepse capitale cu suspendare de doi ani, 11 au fost condamnați la închisoare pe viață, iar ceilalți au primit pedepse cu închisoarea între 5 și 24 de ani, potrivit televiziunii CCTV.

„Motorul” fraudei regionale

Familia Ming făcea parte dintr-una dintre cele patru clanuri care controlau orașul Laukkaing, o localitate de graniță din statul Shan, Myanmar. Orașul fusese transformat într-un centru pentru jocuri de noroc ilegale, trafic de droguri și „call-centre” frauduloase.

Potrivit instanței chineze, începând din 2015, familia și grupările asociate au desfășurat activități de fraudă în telecomunicații, exploatarea cazinourilor ilegale, trafic de droguri și prostituție.

Operațiunile lor ar fi generat venituri de peste 10 miliarde de yuani (aproximativ 1,4 miliarde de dolari), transformând Laukkaing într-un punct central al așa-numitei „scamdemie”, cum a fost descrisă de ONU. Mii de persoane, în special cetățeni chinezi, au fost atrase în centrele de fraudă, unde erau de facto încarcerați și forțați să lucreze în scheme de escrocherie online.

Prăbușirea clanului Ming

Familia controla mai multe complexe, cel mai cunoscut fiind „Crouching Tiger Villa”, unde muncitorii erau frecvent bătuți și torturați. În 2023, după o ofensivă a grupărilor insurgente din statul Shan, armata Myanmarului a pierdut controlul asupra Laukkaing, iar mai mulți membri ai clanului au fost predați autorităților chineze.

Patriarhul familiei, Ming Xuechang, s-ar fi sinucis, în timp ce alți membri au făcut „mărturisiri de căință”, potrivit presei chineze.

Semnal pentru regiune

Prin aceste condamnări, Beijingul transmite un mesaj de fermitate în privința fenomenului, care a devenit o problemă transfrontalieră. Sub presiunea Chinei, autoritățile din Thailanda au început anul acesta acțiuni împotriva unor centre similare de-a lungul frontierei cu Myanmar.

Totuși, o parte a activităților frauduloase s-a relocat în alte țări din regiune, în special în Cambodgia, dar rețeaua rămâne activă și în Myanmar.

