Emisar trimis de China în Orientul Mijlociu ca să pledeze pentru o ”încetare a focului” și ”discuții de pace”

Oficialul chinez Zhai Jun va vizita Orientul Mijlociu săptămâna viitoare pentru a face presiuni pentru încetarea focului în conflictul dintre Israel şi Hamas şi pentru a promova discuţii de pace, relatează televiziunea de stat CCTV, conform Times of Israel.

Zhai "va vizita Orientul Mijlociu săptămâna viitoare pentru a se coordona cu diferite părţi pentru o încetare a focului, pentru a proteja civilii, pentru a uşura situaţia şi pentru a promova discuţiile de pace", afirmă CCTV într-un videoclip postat pe contul său oficial de socializare.

Conflictul dintre Israel şi Hamas a început săptămâna trecută.

China's Special Envoy to Visit Middle East to Help Get Peace Process Back on Track

China's special envoy on the Middle East issue, Zhai Jun, will visit the region next week and make positive efforts to cool down the situation and promote peace talks between Palestine and Israel.… pic.twitter.com/2u9Tz2qGfH