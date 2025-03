Marele Zid Subteran. Beijingul ascunde rachete intercontinentale într-o rețea de tuneluri secrete

China a fost întotdeauna o țară care își respectă tradițiile și istoria, iar în fiecare an mii de pelerini urcă pe munții sacri pentru a aduce omagiu religiei taoiste, budismului și credințelor populare. Dar sub pașii acestora, adânc sub crusta de granit a munților, se află un sistem de tuneluri ce pare să ascundă o amenințare existențială pentru inamicii națiunii.

Această rețea vastă, de aproximativ 5.000 de kilometri lungime, este considerată locul unde se află unitatea secretă de rachete intercontinentale a armatei chineze. Aici sunt păstrate și, dacă va fi nevoie, lansate cele mai periculoase arme ale regimului, rachetele Dongfeng, unele dintre cele mai avansate din lume.

Cel mai modern model, Dongfeng-41, are o rază de acțiune de aproximativ 14.500 de kilometri, depășind cu mult rachetele Minuteman III ale Statelor Unite, care au o rază de doar 14.000 de kilometri. Majoritatea acestor rachete sunt ascunse la o adâncime de aproximativ 100 de metri sub munți, formând ceea ce Beijingul numește „Marele Zid Subteran”, considerat „ultima armă secretă” a Chinei.

„Palatele Dragonului”

Datorită amplasării strategice a acestor tuneluri, poreclite „Palatele Dragonului”, China ar putea lansa un atac de răspuns în doar 10 minute de la un atac nuclear, având capacitatea de a riposta rapid și devastator. Imagini rare, filmate de media chineză, arată soldați în formă perfectă, aliniați lângă arme de mare putere, în timp ce echipe de muncitori purtând căști fac săpături în tuneluri uriașe.

Un banner aflat pe unul dintre șantierele de construcție subliniază scopul acestor tuneluri: „Să construim un loc capabil să lupte și să câștige bătălii”. Dar, din cauza politicii extrem de secrete a statului chinez, foarte puține informații sunt cunoscute despre „Palatele Dragonului”. Un expert chinez, Qian Qihu, a declarat că „Marele Zid de Oțel Subteran” reprezintă „ultima linie de apărare națională a Chinei”.

Dimensiunile uriașe ale tunelurilor au fost o decizie strategică a Partidului Comunist Chinez (PCC). Se spune că multe dintre pasaje sunt false, destinate să păcălească potențialii invadatori, care ar putea penetra munții fortificați. În acest fel, armata chineză ar avea timp să mute rachetele reale în locuri mai sigure, în cazul în care tunelurile ar fi distruse de bombe care pătrund în adâncime.

China ar deține aproximativ 500 de rachete intercontinentale

Estimările actuale sugerează că China deține aproximativ 500 de rachete intercontinentale, deși numărul exact este considerat un secret de stat. Se știe însă că China a investit masiv în modernizarea arsenalului său nuclear, iar un raport al Pentagonului din 2023 estimează că numărul acestora ar putea ajunge la 1.000 până în 2030, multe dintre ele fiind pregătite pentru a ataca Statele Unite.

Soldații care întrețin și lansează aceste rachete sunt supuși unor antrenamente extreme. Aceștia trăiesc în condiții de izolare, respectând un program riguros, în care fiecare acțiune, de la somn la alimentație, este strict reglementată. În imagini filmate în aceste buncăre, soldații pot fi văzuți alergând prin tuneluri albe, purtând costume de protecție împotriva radiațiilor, în timp ce se pregătesc pentru o posibilă lansare. Acest program intens este menit să-i mențină în permanență pregătiți pentru orice scenariu, inclusiv în condiții de lipsuri severe de oxigen și hrană.

În același timp, China își întărește și capacitățile în domeniul militar, demonstrând o rapidă creștere a tehnologiilor sale. Recent, oficialii americani au avertizat cu privire la „antrenamentele de luptă” ale Chinei în spațiu, în timp ce China și Statele Unite își măresc continuu bugetele de apărare, escaladând tensiunile geopolitice.

Războiul total rămâne o posibilitate reală, iar Beijingul este pregătit pentru orice confruntare, declarându-și deschis intențiile de a lupta până la capăt în fața provocărilor externe. „Dacă Statele Unite vor un război, fie el economic, comercial sau militar, suntem gata să luptăm până la final”, a spus un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez.

În fața unei competiții tot mai acerbe între superputeri, lumea se întreabă cine va ieși victorios într-un război total. Răspunsul rămâne, pentru moment, necunoscut.

