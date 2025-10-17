Xi Jinping îl destituie pe al doilea om ca rang din armata chineză, într-o nouă etapă a epurării conducerii militare

Generalul He Weidong este cel mai înalt ofițer activ înlăturat până acum de Xi Jinping/FOTO:X/@NTayachewe12

Președintele Chinei, Xi Jinping, a dispus înlăturarea celui de-al doilea oficial ca rang din ierarhia militară, generalul He Weidong, alături de alți opt comandanți de rang înalt, într-o nouă etapă a campaniei de epurare a armatei, vizând corupția și lipsa de loialitate din rândul forțelor armate, scrie The Wall Street Journal.

Generalul He Weidong este cel mai înalt ofițer activ înlăturat până acum în campania liderului chinez împotriva corupției.

Potrivit Ministerului chinez al Apărării, generalul He Weidong, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC) și membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, a fost exclus din partid și din armată pentru „încălcări grave ale disciplinei” și „abuz de putere”.

Pe lângă el, alți opt ofițeri superiori – printre care amiralul Miao Hua, fost șef al departamentului politic al CMC, foști comandanți ai forțelor strategice de rachete și ai poliției paramilitare – au fost, de asemenea, destituiți. Toți sunt acuzați de fapte disciplinare grave și infracțiuni comise în exercițiul funcției, despre care autoritățile afirmă că implică sume de bani considerabile.

Ministerul Apărării a declarat că toți cei nouă vor fi judecați în cadrul unui tribunal militar.

Cea mai amplă epurare militară din epoca Xi

Destituirea generalului He – în vârstă de 68 de ani și nevăzut în public din luna martie – reprezintă cea mai înaltă cădere în dizgrație a unui ofițer activ de la venirea lui Xi la putere, în 2012. Este, de asemenea, prima demitere a unui vicepreședinte în funcție al CMC din ultimii aproape 40 de ani și primul membru al Biroului Politic investigat din 2017 încoace.

Epurările la acest nivel nu au mai fost întâlnite de la începutul mandatului lui Xi, când doi foști vicepreședinți ai CMC, retrași din activitate, au fost excluși din partid pentru corupție.

Trei dintre cei șase ofițeri profesioniști ai CMC aflați în funcție la începutul mandatului curent, în 2022, au fost acum destituiți sau anchetați. Xi Jinping conduce comisia în calitate de singurul membru civil, iar subordonații săi sunt responsabili de planificarea, disciplina și pregătirea armatei.

O campanie de loialitate și modernizare

Generalul He coordona, printre altele, formarea ideologică și disciplina politică în armată. Miao Hua, membru al CMC și fost șef al departamentului politic, fusese suspendat deja anul trecut, odată cu deschiderea unei anchete oficiale.

Generalul Li Shangfu, un alt membru al CMC și fost ministru al Apărării, a fost înlăturat în 2023 și exclus din partid anul acesta, tot pentru corupție.

Până în prezent, partidul nu a anunțat înlocuitori pentru He, Miao sau Li, însă este posibil ca noi numiri să fie făcute la următoarea plenară a Comitetului Central.

Opt dintre cei nouă ofițeri destituiți erau membri ai acestui comitet, care numără 376 de membri cu drepturi depline și supleanți.

Un control tot mai strâns asupra armatei

De la preluarea puterii în 2012, Xi Jinping a folosit campaniile anticorupție pentru a consolida controlul asupra Armatei Populare de Eliberare și pentru a impulsiona planurile de modernizare militară. Scopul declarat este transformarea armatei chineze într-o forță modernă, capabilă să opereze integrat pe uscat, pe mare și în aer – și să concureze strategic cu Statele Unite.

În vara anului 2023, Xi a reluat seria de epurări, vizând ofițeri din forțele nucleare și conducerea companiilor de stat din industria apărării, inclusiv producători de avioane de vânătoare stealth și alte echipamente avansate. Potrivit publicației Wall Street Journal, peste 30 de ofițeri de rang înalt și directori din industria de apărare au fost înlăturați în ultimii doi ani.

Rădăcini comune în provincia Fujian

Atât He Weidong, cât și Miao Hua și-au început cariera în unități militare din provincia Fujian, regiunea continentală cea mai apropiată de Taiwan – unde Xi Jinping a lucrat timp de aproape 17 ani, urcând de la funcția de viceprimar la cea de guvernator.

Cei doi au fost considerați parte dintr-un grup informal numit de analiști „Fracțiunea Fujian”, format din oficiali care au colaborat cu Xi în perioada sa de la nivel local.

Generalul He, al cărui nume poate fi tradus drept „cel care apără Estul”, a condus între 2019 și 2022 Comandamentul Estic al armatei chineze, responsabil cu operațiunile din apropierea Taiwanului.

Promovarea sa rapidă în fruntea CMC și în Biroul Politic în 2022 a fost privită la momentul respectiv ca o dovadă a încrederii personale a lui Xi.

Consolidarea controlului politic

După dispariția sa din viața publică, Xi Jinping a intensificat campaniile de „educație politică și loialitate” în rândul celor aproximativ două milioane de militari activi.

În iulie, CMC a emis noi reguli care solicită „promovarea tradițiilor sănătoase, eliminarea influențelor nocive și refacerea imaginii cadrelor politice”, menite, potrivit presei militare chineze, să asigure „loialitate absolută față de partid”.

Cea mai recentă epurare readuce în atenție provocarea centrală a lui Xi Jinping: menținerea unei armate moderne și complet devotate conducerii partidului, într-un moment în care China încearcă să-și extindă influența globală și să-și afirme revendicările teritoriale, inclusiv asupra Taiwanului, notează WSJ.

