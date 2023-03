Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus lui Vladimir Putin că „schimbarea se apropie” într-un mesaj de despărțire de rău augur, când a plecat din Moscova, marți seara, după discuții cu omologul său rus, scrie Daily Mail.

„Se apropie o schimbare care nu s-a întâmplat în 100 de ani. Și conducem această schimbare împreună', i-a spus Xi lui Putin.

„Te rog, ai grijă, dragă prietene”, a adăugat el, strângându-i cu căldură mâna lui Putin, care i-a urat lui Xi „călătorie în siguranță”.

🇨🇳🤝🇷🇺Xi Jinping: There are changes going on now that haven't happened for 100 years. And we are moving these changes together.

Putin: I agree.

Xi Jinping: Take care of yourself, please, dear friend.

Putin: Happy road! pic.twitter.com/b1P5qMqjbe