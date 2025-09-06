Xi Jinping, între mitul destinului și noul echilibru mondial. De ce ar trebui să fie atent Occidentul

Prezența din ce în ce mai vizibilă a Chinei pe scena internațională — fie prin demonstrații de forță militară, fie prin inițiative diplomatice ambițioase — reflectă ascensiunea unui lider care nu mai ascunde faptul că vrea să rescrie ordinea mondială în termeni proprii. Xi Jinping nu se vede doar în rolul președintelui unei mari puteri, ci ca liderul unei națiuni aflate pe un traseu „predestinat” de revenire în centrul lumii.

Potrivit unei analize publicate de Sky News, Xi este convins că rolul Chinei în istorie a fost temporar diminuat, iar acum este momentul să revină la ceea ce consideră a fi „locul ei legitim” — un loc în care Beijingul stabilește regulile, nu doar le urmează.

Pax Americana slăbește, iar China se ridică

Dominic Waghorn, editor de politică externă al postului britanic, atrage atenția că această ofensivă ideologică și strategică a Chinei vine într-un context geopolitic favorabil. Administrarea ezitantă a răspunsului occidental la invazia rusă în Ucraina și semnalele transmise de fosta administrație Trump privind retragerea din poziția de garant al ordinii globale alimentează percepția liderului de la Beijing că fereastra de oportunitate este deschisă.

„Xi Jinping se comportă ca un nou împărat. A eliminat rivalii politici, a modificat constituția pentru a putea rămâne la putere pe termen nedefinit și încearcă să impună o nouă arhitectură globală în care autoritarismul nu mai e de disimulat, ci de asumat”, notează jurnalistul britanic.

Ads

Modelul autoritar, exportat cu încredere

Pe plan intern, liderul chinez a înăsprit controlul asupra societății. Reprimarea minorităților din Xinjiang, erodarea autonomiei în Tibet și restrângerea brutală a libertăților în Hong Kong sunt tratate ca parte a unei strategii de „reconsolidare națională”, dar sunt criticate la nivel internațional drept încălcări grave ale drepturilor omului.

Taiwanul rămâne însă piesa centrală a ambițiilor lui Xi. Insula este considerată de Beijing o parte „incontestabilă” a teritoriului chinez, iar reanexarea ei — fie diplomatic, fie militar — este tratată ca o etapă inevitabilă.

În paralel, China își consolidează legăturile cu regimuri autoritare, în special cu Rusia lui Vladimir Putin, căreia îi oferă sprijin diplomatic și, indirect, economic în contextul războiului din Ucraina. Waghorn avertizează că această alianță nu este întâmplătoare, ci reflectă o viziune comună asupra lumii: o lume în care normele internaționale pot fi negociate sau ignorate dacă nu servesc intereselor celor puternici.

Ads

Întâlnirea autocraților: un nou front ideologic?

Evenimentele recente de la Tianjin, unde liderii Chinei, Rusiei, Iranului, Pakistanului și chiar Indiei s-au reunit în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), ilustrează o alianță din ce în ce mai articulată — un „club al nemulțumiților” față de influența occidentală.

Deși eterogenă, această coaliție acoperă peste jumătate din populația planetei și ridică întrebări serioase despre capacitatea Occidentului de a-și păstra influența globală.

Lumea care vine: între prudență și presiune

Consolidarea acestor relații între regimuri autoritare ar trebui să îngrijoreze nu doar capitalele occidentale, ci și pe toți cei care cred în valori precum libertatea, pluralismul și statul de drept. „Dictatorii jubilează. Democrațiile ar trebui să fie vigilente”, avertizează Waghorn.

Pentru Ucraina, mesajul e clar: într-o lume în care aliații tradiționali ezită, iar regimurile autoritare se susțin reciproc, supraviețuirea și victoria nu pot fi tratate ca garantate. Iar pentru restul lumii, devine tot mai limpede că miza nu mai este doar cine câștigă un război, ci cine va modela regulile păcii care vine.

Ads