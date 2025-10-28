China a supraviețuit unui atac puternic din spațiu, echivalentul a 40 de bombe atomice, în trecutul îndepărtat

O echipă de cercetători a descoperit un crater de impact uriaș în provincia Guangdong din sudul Chinei, formarea acestuia fiind atribuită unui asteroid care a lovit Pământul în urmă cu aproximativ 10.000 de ani – o perioadă marcată de dezvoltare accelerată a comunităților umane timpurii.

Craterul Jinlin, situat în apropierea orașului Zhaoqing, este doar al cincilea sit de impact confirmat pe teritoriul Chinei și primul identificat în partea sudică a țării. Structura sa, în formă de bol ușor înclinat, are un diametru de aproape 900 de metri și s-a format, potrivit cercetătorilor, după coliziunea cu un corp cosmic de aproximativ 30 de metri lățime, scrie Interesting Engineering.

Impactul ar fi eliberat o energie echivalentă cu 600.000 de tone de TNT, adică forța combinată a aproximativ 40 de bombe atomice de tip Hiroshima, potrivit studiului publicat la 15 octombrie în revista științifică Matter and Radiation at Extremes.

„Un astfel de eveniment ar fi avut efecte profunde asupra mediului înconjurător, modificând peisajul și influențând ecosistemele locale”, a explicat Chen Ming, cercetător la Centrul pentru Cercetări Avansate în Știința Presiunilor Înalte din Beijing și coautor al studiului.

O fereastră spre coliziunile preistorice

Asteroizii au lovit Pământul de nenumărate ori în istorie, însă dovezile acestor evenimente sunt adesea șterse de procesele geologice. De-a lungul timpului, mișcările tectonice, eroziunea și activitatea vulcanică au alterat sau acoperit multe cratere de impact.

În prezent, cercetătorii au identificat aproximativ 200 de cratere de impact la nivel global, iar doar cinci dintre ele sunt confirmate în China, potrivit South China Morning Post.

Celelalte patru se află în nord-estul țării – inclusiv Baijifeng, descoperit în 2023, și Hailin, identificat în 2024. Climatul cald și umed din sudul Chinei accelerează însă procesele de alterare chimică, iar activitatea tectonică intensă contribuie la eroziunea structurilor geologice, ceea ce face identificarea unor astfel de formațiuni mult mai dificilă.

Dovada științifică a impactului

Pentru a confirma originea extraterestră a craterului, oamenii de știință au analizat mostre de cuarț prelevate din zonă. Sub microscop, aceștia au identificat așa-numitele planuri de deformare – structuri de sticlă microscopică care se formează doar sub presiuni și temperaturi extreme, imposibil de atins în condiții naturale la suprafața Pământului.

„Prezența acestor microstructuri în cuarț este o dovadă clară a unui impact meteoritic”, au precizat autorii studiului.

Craterul Jinlin se află într-o regiune cu precipitații anuale de peste 1.500 de milimetri, ceea ce îl face vulnerabil la eroziune, mai ales pe marginile sale exterioare. Cercetătorii estimează vârsta formațiunii pe baza structurii geologice și a gradului de alterare a rocilor, însă datarea cu carbon este încă în curs pentru a confirma momentul exact al impactului.

Posibile noi descoperiri

Chen Ming a adăugat că, deși majoritatea craterelor confirmate din China au fost găsite în nord-est, astfel de situri ar putea exista în toată țara.

„Cu o cercetare mai extinsă, este posibil să descoperim noi cratere – de la sudul Chinei până pe platoul Qinghai-Tibet”, a spus el.

Descoperirea craterului Jinlin oferă cercetătorilor o perspectivă valoroasă asupra modului în care coliziunile cosmice din preistorie au modelat suprafața planetei și, posibil, evoluția mediului în care au trăit primii oameni moderni.

