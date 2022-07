Un alt important dezvoltator chinez nu și-a îndeplinit obligația de a-și plăti datoria, dând o nouă lovitură sectorului imobiliar în dificultate din a doua economie a lumii.

Grupul Shimao, cu sediul în Shanghai, nu a plătit dobânda și mandatul unei obligațiuni de 1 miliard de dolari scadente duminică, potrivit Bursei de Valori din Hong Kong. Obligațiunea nu avea perioadă de grație, conform documentului său de ofertă.

Este prima rambursare ratată a datoriei pe o obligațiune în dolari de către Shimao, care se confrunta de luni de zile cu stresul financiar crescând.

Sectorul imobiliar al Chinei s-a zdruncinat de la o criză la alta din 2020, când Beijingul a început să restrângă împrumuturile excesive din partea dezvoltatorilor, în încercarea de a-și stăpâni datoria mare și de a reduce prețurile imobiliarelor, potrivit CNN.

Problemele au escaladat semnificativ toamna trecută, când Evergrande – al doilea cel mai mare dezvoltator imobiliar din China – a început să strângă numerar pentru a rambursa creditorii. Firma este cel mai îndatorat dezvoltator imobiliar din China, cu datorii de aproximativ 300 de miliarde de dolari.

Potrivit estimărilor Moody's la începutul acestui an, Shimao Group are o mare cantitate de datorii care ajung la scadență în 2022, inclusiv obligațiuni în valoare de 1,7 miliarde de dolari deținute de investitori internaționali, obligațiuni în valoare de 8,9 miliarde de yuani (1,4 miliarde de dolari) deținute de investitori chinezi și „considerabile” împrumuturi bancare offshore.

Ads

Fondată de antreprenorul Hui Wing Mau în 2001, Shimao dezvoltă proiecte rezidențiale și hoteluri la scară largă în toată țara. Deține Shanghai Shimao International Plaza, unul dintre cei mai înalți zgârie-nori situat în inima orașului Shanghai.

În martie, compania a estimat că profitul net din 2021 a scăzut cu aproximativ 62% față de un an mai devreme, în principal din cauza mediului „dur” cu care se confruntă sectorul imobiliar. Apoi a amânat publicarea rezultatelor sale din 2021, invocând blocajele din Shanghai.

„Din cauza schimbărilor semnificative aduse mediului macro din sectorul imobiliar din China din a doua jumătate a anului 2021 și a impactului Covid-19, Grupul a cunoscut o scădere vizibilă a vânzărilor sale contractate în ultimele luni, care este de așteptat să continue pe termen scurt, până când sectorul imobiliar din China se stabilizează”, a spus Shimao într-un comunicat.

Compania a adăugat că a încercat să ajungă la „rezoluții pe cale amiabilă” cu creditorii cu privire la eșecul de a efectua plăți pentru alte datorii offshore. În absența unui acord, creditorii ar putea obliga compania să accelereze rambursările.

De la insolvența Evergrande, o serie de dezvoltatori de renume din țară au rămas fără plata datoriilor, inclusiv Fantasia și Kaisa.

Problemele industriei au fost exacerbate de politica de zero Covid a Beijingului și de încetinirea economiei. China a plasat multe dintre orașele sale majore, inclusiv Shanghai, sub lockdown strict la începutul acestui an pentru a lupta împotriva cazurilor în creștere de Covid, afectând grav activitatea de afaceri.

Ads