Autoritățile de la Beijing susțin o rezolvare pe cale diplomatică a războiului din Ucraina și subliniază că „nimeni nu își dorește un Al Treilea Război Mondial”, conform declarațiilor unui oficial al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, care a răspuns, astfel, declarațiilor lui Serghei Lavrov.

„Nimeni nu își dorește un Al Treilea Război Mondial (…) este necesar să încurajăm negocierile de pace dintre cele două părți”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Wang Wenbin, citat de agenția rusă de presă TASS.

Wang Wenbin a răspuns astfel la o întrebare adresată de un jurnalist european, care îi cerea să comenteze declarațiile lui Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse.

Declarațiile lui Wang Wenbin au fost prelute și de Nexta care titrează pe Twitter: „China nu e interesată de Al Treilea Război Mondial și susține o rezolvare pașnică a conflictului din Ucraina”.

