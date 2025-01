Zeci de morți și răniți după un cutremur care a lovit un oraș sfânt din Tibet. Seismul s-a resimțit și peste graniță, în India și Nepal VIDEO

Cel puțin 53 de oameni au murit și 62 sunt răniți după ce un cutremur major a lovit regiunea muntoasă Tibet din China, marți dimineață, a informat presa de stat chineză.

Cutremurul care a lovit orașul sfânt Shigatse din Tibet în jurul orei locale 09:00 (03:00 ora României) a avut o magnitudine de 7,1 și o adâncime de 10 kilometri, potrivit datelor de la US Geological Survey, care a arătat și o serie de replici în zonă.

Mișcările de pământ s-au simțit și în Nepalul vecin și în părți din India.

Cutremurele sunt frecvente în regiune, care se află pe o falie seismică majoră.

Shigatse este considerat unul dintre cele mai sfinte orașe din Tibet. Este sediul tradițional al lui Panchen Lama, o figură cheie a budismului tibetan, a doua autoritate spirituală după Dalai Lama, a scris BBC

Presa de stat chineză a raportat și că seismul a avut o magnitudine ceva mai mică de 6,8, provocând mișcări de pământ „evidente” și ducând la distrugerea a peste 1.000 de case.

Postările pe rețelele sociale arată clădiri care se prăbușesc și au existat câteva replici puternice.

西藏日喀则定日县7日9时5分发生6.8级地震。据央视报道,目前已有9人遇难。A 6.8-magnitude earthquake struck Dingri County in Shigatse, Tibet at 9:05 on the 7th. According to CCTV, nine people have been reported dead so far. #Tibet #Earthquakes pic.twitter.com/7lyL4OcWj3