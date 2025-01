Dronă subacvatică chineză descoperită în apele unui aliat al SUA

Un vehicul subacvatic de proveniență chineză a fost găsit în apele Filipinelor, într-un moment tensionat, marcat de disputele teritoriale. Descoperirea vine pe fondul unor tensiuni deja existente între China și statele din regiune, inclusiv Filipine, care revendică zone economice exclusive în Marea Chinei de Sud, scrie Newsweek.

China revendică aproape în întregime Marea Chinei de Sud, incluzând zonele economice exclusive ale mai multor state, printre care și Filipinele. De la instalarea președintelui Ferdinand Marcos Jr. în 2022, Manila a adoptat o poziție mai fermă în fața pretențiilor chineze, ceea ce a determinat forțele maritime chineze să-și intensifice activitatea în apele filipineze. Confruntările între forțele chineze și autoritățile filipineze sunt tot mai frecvente, în special în zonele disputate precum Reciful Spratly și reciful Second Thomas Shoal.

Un dispozitiv subacvatic, identificat ca o dronă chineză, a fost descoperit în dimineața zilei de 30 decembrie în apropierea localității San Pascual, din provincia Masbate. Generalul de brigadă Andre Dizon din cadrul Poliției Naționale Filipineze a confirmat descoperirea, subliniind că aparatul, de culoare galbenă și cu marca HY-119, face parte din tehnologia utilizată de China pentru comunicații și navigație subacvatică.

Chinese submarine drone found in Masbate, deep inside the Philippines archipelago

A Navy official confirmed on Thursday that a Chinese submarine drone, marked HY 119 yellow, was recovered approximately 9 kilometers from San Pascual, Masbate, at around 6:15 a.m. on 30 December.… pic.twitter.com/uBFeDSyCs3