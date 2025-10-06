”Ploaia marțiană”. Un spectacol cu drone s-a sfârșit tragic în China. Aparatele de zbor s-au prăbușit peste spectatori, într-o cascadă de flăcări VIDEO

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 15:43
”Ploaia marțiană”. Un spectacol cu drone s-a sfârșit tragic în China. Aparatele de zbor s-au prăbușit peste spectatori, într-o cascadă de flăcări VIDEO
”Ploaia marțiană”. Un spectacol cu drone s-a sfârșit tragic în China FOTO X /TansuYegen

Un spectacol cu drone organizat după sărbătoarea de Ziua Națională a Chinei a avut un sfârșit neașteptat după ce aparatele de zbor fără pilot s-au ciocnit în aer și au început să cadă peste spectatori, în bucăți aflate în flăcări. Imaginile filmate pe 2 octombrie arată momentele de panică ale spectatorilor în timpul ploii de foc, poreclită de presa locală „Ploaia marțiană”.

Incendiul puternic a avut loc în orașul Liuyang din provincia chineză Hunan, unde spectatorii se așteptau la un show cu drone care să lumineze cerul și au avut parte de mai mult decât de așteptau: o ploaie de drone și fragmente de drone în flăcări, căzute pe pământ.

Panicați, spectatorii au încercat să se protejeze chiar și cu scaunele pe care stăteau de ploaia de foc, însă, din fericire, nu au fost înregistrate victime care să necesite spitalizare în urma incidentului spectaculos.

Autoritățile chineze au oferit o explicație pentru tragedia evitată chiar după Ziua Națională a Chinei, 1 octombrie.

Vremea neobișnuit de uscată ar fi cauzat defecțiuni la nivelul dronelor, iar acestea ar fi dus la coliziuni între aparatele de zbor nepilotate, care au izbucnit apoi în flăcări.

Termenul de „ploaia marțiană” ține atât de căderea fragmentelor în flăcări, cât și de nuanța roșiatică pe care a căpătat-o cerul în timpul incendiului.

Spectacolele pirotehnice frecvente fac din orașul Liuyang „capitala artificiilor” din China.

