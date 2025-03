China a executat 4 cetățeni canadieni în ultimele săptămâni. „Toleranţă zero” VIDEO

Patru cetăţeni canadieni au fost executaţi în China în ultimele săptămâni, anunţă ministrul canadian de Externe Mélanie Joly, care acuză Beijingul de faptul că a ignorat apeluri la clemenţă ale Ottawei, relatează AFP.

Cei patru canadieni au fost condamnaţi cu privire la delicte legate de droguri.

”Condamnăm ferm execuţiilor candienilor în China”, a declarat miercuri presei, la Ottawa, Mélanie Joly.

Four Canadians were executed in China this year after facing charges that according to Beijing involved criminal activity linked to drugs, Foreign Affairs Minister Mélanie Joly said. pic.twitter.com/sUxkFQUO96

Ministrul a anunţat că nu este în măsură să discute detalii din cauza apelului la respectarea vieţii private al familiilor canadienilor executaţi.

Beijingul şi-a apărat execuţiile într-o declaraţie transmisă ziarului canadian Globe and Mail, în care scrie că aceşti canadieni au fost condamnaţi cu privire la delicte legate de droguri.

”Infracţiunile penale legate de droguri sunt infracţiuni grave, recunoscute în întreaga lume ca extrem de prejudiciabile societăţii”, afirmă în comunicatul transmis ziarului Ambasada Chinei.

”China impune mereu sancţiuni dure infracţiunilor penale legate de droguri şi menţine o atitudine de „toleranţă zero” în această privinţă”, se arată în comunicat.

Mélanie Joly a anunţat că, împreună cu fostul premier Justin Trudeau, care a demisionat la începutul acestei luni, au cerut Chinei să dea dovadă de indulgenţă.

China clasifică statisticile referitoare la pedeapsa cu moartea drept un secret de stat.

Organizaţii de apărarea drepturilor omului ca Amnesty International estimează că mii de persoane sunt executate anual în această ţară.

Relaţiile între Beijing şi Ottawa sunt tensionate de la arestarea în 2016 de către autorităţile canadiene a unei conductoare a gigantului chinez Huawei şi încarcerarea, ca represalii, în China, a doi cetăţeni canadieni.

Toţi trei au fost eliberaţi, însă tensiunile persistă.

Former diplomat @MichaelKovrig reacts to China's "completely unnecessary" execution of four Canadians in recent months:

Ads

"Any hopes that China might be willing to extend some olive branches or try to heal rifts in the relationship, to try to thaw things out, I think this pretty… pic.twitter.com/mkuk2zrGz5