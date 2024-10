Fără Halloween în China. Oameni reținuți pe străzi pentru că purtau costumații specifice sărbătorii americane VIDEO FOTO

Amplă operaţiune lansată de poliţia chineză împotriva petrecăreţilor îmbrăcaţi în costume de Halloween.

Autoritățile din Shanghai, cel mai populat oraș din China, au desfășurat duminică, 27 octombrie, razii pe străzi și au reținut persoanele care purtau costume speciale de Halloween.

No costumes, no makeup, and forget about a pumpkin or ghost- apparently, even imaginary bats are “dangerous” to China’s grip.1/4 @HKokbore @zhangtruth1 @ajphelo @mrbcyber pic.twitter.com/CJkmPbDg6X

Conform agențiilor de știri, oficialii comunişti sunt deranjați de modul în care tinerii utilizează această sărbătoare de inspirație occidentală pentru a satiriza politica guvernului de la Beijing.

Cei reţinuţi în urma raziilor de pe străzi au fost duşi la secţiile de poliţie şi obligaţi să îşi şteargă machiajul de pe fețe. De asemenea, li s-au luat amprentele, înainte de a fi eliberaţi.

❗️🎃🇨🇳 - Shanghai authorities imposed restrictions on Halloween costumes to prevent gatherings like last year's, which featured outfits with political themes.

Police detained individuals in costume on Julu Road, where last year’s Halloween celebrations saw young people in… pic.twitter.com/YDashOClmC