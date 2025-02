O femeie a mâncat o petardă crezând că este bomboană, iar aceasta i-a explodat în gură. Unde a avut loc incidentul șocant

O femeie din sud-vestul Chinei a confundat o petardă cu o bomboană și a mâncat-o. A suferit leziuni la nivelul gurii în urma exploziei neașteptate, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul multor persoane cu privire la ambalajele înșelătoare.

Wu, din Chengdu, provincia Sichuan, a împărtășit pe rețelele de socializare povestea sa, explicând că ambalajul unui tip de petardă, cunoscut în China sub denumirea de „shuang pao”, este foarte similar cu cel al bomboanelor cu lapte. Această confuzie a dus-o să consume din greșeală o petardă, scrie stirileprotv.ro.

„Shuang pao”, tradus ca „petardă explozivă”, se aprinde fără a necesita o flacără și poate exploda cu un zgomot puternic prin simpla cădere sau prin aplicarea unei presiuni, cum ar fi călcarea pe ea, conform South China Morning Post.

Confortul, originalitatea și atmosfera sa festivă au transformat „shuang pao” într-o opțiune populară pentru evenimente precum nunți, petreceri și reuniuni de familie, în special în perioada Anului Nou.

Într-un interviu pentru publicația Elephant News, realizat pe 5 februarie, Wu a spus că fratele ei mai mic este cel care a adus petarda acasă.

„Mă uitam la televizor acasă, cu luminile stinse în living, când fratele meu s-a întors cu o pungă de gustări. Mi s-a părut că seamănă cu bomboanele cu lapte pe care le îndrăgeam în copilărie, așa că am desfăcut una și am pus-o în gură. Atunci a explodat,” a spus Wu.

Apoi a continuat: „În acel moment, am fost uluită. Sincer, nu am simțit nicio durere; doar am detectat mirosul de praf de pușcă în gură. Poate eram amorțită, pentru că, în ciuda exploziei, nu am simțit niciun disconfort când am mâncat sau când m-am spălat pe dinți.”

Imaginile surprinse de ea au evidențiat faptul că petardele erau acoperite cu o folie de plastic, având un strat de aluminiu, asemănător ambalajului utilizat frecvent pentru medicamente. În jurul gurii ei se puteau observa pete vizibile de sânge, însă nu este clar dacă a cerut ajutor medical.

„Nu ar trebui ca aceste petarde să fie ambalate într-o cutie?” s-a întrebat femeia în postarea sa.

Incidentul a stârnit un ecou semnificativ în rândul utilizatorilor de internet din China, mulți dintre ei considerând că ambalajul de tip capsulă este înșelător.

Unii au mers până la a încărca imagini ale ambalajului petardei în motoarele de căutare cu recunoaștere a imaginilor, care l-au catalogat drept „dulciuri”.

„Acest lucru este cu adevărat îngrijorător. Ambalajul seamănă foarte mult cu alimentele, ceea ce îl face ușor de confundat și de consumat accidental, ceea ce prezintă pericole semnificative. Ar trebui să poarte în mod clar o etichetă „materiale periculoase”, a notat un internaut.

