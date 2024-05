Încă un fond de investiții creat de China pentru a-și impulsiona industria semiconductorilor

China a înfiinţat un al treilea fond de investiţii susţinut de stat pentru a-şi impulsiona industria semiconductorilor, cu un capital social de 344 de miliarde de yuani (47,5 miliarde de dolari), potrivit unui document depus la un registru al companiilor de stat, transmite Reuters.

Sutele de miliarde de yuani investite în sector pun în perspectivă planul preşedintelui Xi Jinping de a atinge autosuficienţa Chinei în semiconductori.

Acest angajament a devenit urgent după ce SUA au impus o serie de măsuri de control al exporturilor în ultimii doi ani, invocând temerile că Beijingul ar putea folosi cipuri avansate pentru a-şi spori capacităţile militare.

Acţiunile producătorilor de cipuri din China au crescut, odată cu indicele CES CN Semiconductor, cu peste 3%, cea mai mare în mai mult de o lună.

Cea de-a treia fază a Fondului de investiţii în industria semiconductorilor din China a fost înfiinţată oficial pe 24 mai şi înregistrată în cadrul Administraţiei Municipale din Beijing pentru Reglementarea Pieţei, conform National Enterprise Credit Information Publicity System, o agenţie guvernamentală de informaţii despre credit.

A treia fază va fi cea mai mare dintre cele trei fonduri lansate de China Integrated Circuit Industry Investment Fund, care reunite poartă numele de ”Big Fund”.

Ministerul de Finanţe al Chinei este cel mai mare acţionar, cu o participaţie de 17% şi un capital vărsat de 60 de miliarde de yuani, potrivit Tianyancha, o companie chineză de baze de date a companiilor.

China Development Bank Capital este al doilea cel mai mare acţionar, cu un pachet de 10,5%.

Ministerul de Finanţe nu a răspuns imediat la cererea Reuters de comentarii. Alte şaptesprezece entităţi sunt listate ca investitori, inclusiv cinci bănci majore chineze: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China şi Bank of Communications, fiecare contribuind cu aproximativ 6% din capitalul total.

Reuters a relatat în septembrie că China va lansa cea de-a treia fază a Big Fund. Prima fază a fondului a fost înfiinţată în 2014, cu un capital social de 138,7 miliarde de yuani, iar a doua fază a urmat în 2019, cu 204 miliarde de yuani.

Big Fund a oferit finanţare celor mai mari două fabrici de cipuri din China, Semiconductor Manufacturing International Corporation şi Hua Hong Semiconductor, precum şi pentru Yangtze Memory Technologies, un producător de memorie flash şi o serie de companii şi fonduri mai mici.

Unul dintre domeniile majore pe care se va concentra cea de-a treia etapă a fondului se referă la echipamentele pentru fabricarea de cipuri, a relatat Reuters în septembrie.

De asemenea, fondul ia in calcul angajarea a cel putin două instituţii care să investească banii din faza a treia.