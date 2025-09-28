Un fost ministru al Agriculturii chinez, condamnat la moarte după ce a primit mită peste 30 de milioane de euro. Motivarea instanței

China nu se joacă atunci când pedepsește faptele de corupție FOTO Unsplash.com

Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte duminică, 28 septembrie, după ce a fost găsit vinovat de corupţie, cu o suspendare a pedepsei timp de doi ani, anunţă un tribunal din nord-estul Chinei, relatează AFP.

Politicianul a acceptat mită - bani şi bunuri - în sumă de peste 268 de milioane de yani (32 de milioane de euro) în perioada 2007-2024, precizează într-un comunicat Tribunalul Popolar de la Changchun, în provincia Jilin.

Această mită ”a cauzat pierderi deosebit de grave intereselor statului şi poporului şi justifică pedeapsa cu moartea”, se arată în comunicat.

Acuzatul şi-a mărturisit ”crimele” şi şi-a exprimat remuşcarea.

Această condamnare este ultima într-o vastă campanie anticorupţie a preşedintelui chinez Xi Jinping, care a doborât mai multe personalităţi de rang înalt.

Înlăturarea rivalilor politici

Susţinătorii acestei campanii subliniază că ea favorizează o guvernanţă ireproşabilă, însă criticii consideră că îi conferă preşedintelui puterea de a-şi înlătura rivalii politici. Tang Renjian a fost, înainte să fie ministrul Agriculturii (2020-2024), guvernatorul provinciei Gansu (nord-vest) şi vicepreşedinte al regiunii autonome Guangxi (sud).

Căderea sa intervine în urma unor anchete similare cu privire la corupţie care i-au vizat pe foştii miniştri ai Apărării Li Shangfu şi Wei Fenghe.

Li Shangfu a fost demis din funcţie la doar şapte luni după instalarea în funcţie, după care a fost exclus din Partidul Comunist Chinez (PCC, unic) din cauza unor infracţiuni, şi anume suspiciuni de corupţie, potrivit presei de stat.

Succesorul său, Dong Jun, actualul ministru al Apărării, a fost vizat, de asemenea, de o anchetă cu privire la corupţie.

