Gigantul auto chinez BYD se confruntă cu dificultăți neașteptate – Bloomberg

După ani de creștere accelerată și ascensiunea pe primul loc la nivel global în vânzările de vehicule electrice, producătorul chinez BYD se confruntă acum cu un declin pe piața internă. Vânzările în China au scăzut, profiturile s-au redus, iar autoritățile de la Beijing au impus limite asupra războiului prețurilor – strategie care anterior a susținut succesul companiei, relatează Bloomberg.

În 2024, BYD – acronim pentru Build Your Dreams (Construiește-ți Visele) – a depășit Tesla și a devenit lider mondial în vânzările de mașini electrice, beneficiind de sprijin guvernamental, reduceri agresive de preț și extindere internațională. Însă, din luna mai, livrările pe piața chineză au scăzut cu 10% față de anul precedent, iar exporturile nu reușesc să compenseze pierderile interne. Concurența tot mai puternică din partea Geely, Leapmotor și Xiaomi, precum și cererea mai slabă în sezonul estival, au accentuat dificultățile.

În august, compania a raportat primul declin trimestrial al profitului din ultimii trei ani, cu un minus de 30% la venitul net. În urma anunțului, acțiunile BYD au scăzut cu 8%, iar capitalizarea bursieră s-a redus cu peste 6 miliarde de dolari. Potrivit Reuters, grupul și-ar fi revizuit ținta de vânzări pentru 2025 de la 5,5 milioane la 4,6 milioane de vehicule, deși oficial nu a confirmat aceste cifre.

Pe piețele externe, BYD continuă să avanseze datorită prețurilor competitive și gamei diversificate de produse. Profiturile mai mari obținute în afara Chinei au compensat parțial dificultățile interne. Totuși, o serie de state, de la Uniunea Europeană la Mexic, analizează măsuri pentru a limita expansiunea rapidă a producătorilor chinezi de vehicule electrice.

Un factor cheie în schimbarea situației a fost intervenția reglementatorilor de la Beijing. Guvernul a introdus restricții asupra reducerilor de preț, reducând flexibilitatea BYD. În plus, noile reguli privind finanțarea lanțului de aprovizionare au redus perioada de plată către furnizori de la 275 la 60 de zile – o modificare semnificativă pentru modelul de afaceri al companiei.

