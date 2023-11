Înalt oficial de la Beijing: "Lumea este suficient de mare pentru ca SUA și China să poată să se dezvolte şi să prospere împreună"

China este gata să poarte negocieri cu SUA la "toate nivelurile", a declarat miercuri vicepreşedintele chinez Han Zheng, înainte de o întâlnire prevăzută să aibă loc la San Francisco între preşedinţii Xi Jinping şi Joe Biden săptămâna viitoare, relatează AFP.

Recentele reuniuni la înalt nivel între responsabili chinezi şi americani au trimis "semnale pozitive", indicând o ameliorare a relaţiilor bilaterale, a declarat vicepreşedintele chinez Han Zheng la Bloomberg New Economy Forum de la Singapore.

"Suntem gata să întărim comunicarea şi dialogul cu SUA la toate nivelurile, să facem să progreseze cooperarea reciproc avantajoasă, să gestionăm corect diferendele şi să abordăm în comun provocările mondiale", a adăugat Han Zheng.

Relaţiile între Washington şi Beijing au atins unul dintre punctele cele mai scăzute din ultimii ani în numeroase domenii, în special controlul exporturilor, drepturile omului şi securitatea naţională.

Însă cele două ţări par dornice să reînnoiască dialogul, iar Washingtonul a trimis în acest an mai mulţi înalţi responsabili la Beijing.

"China is ready to work with the rest of the world to uphold world peace and security,"

Ads

VP of the People's Republic of China HE Han Zheng #NewEconomyForum pic.twitter.com/fb1GBoGYji