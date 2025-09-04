Kim Jong-un a călătorit în China cu o toaletă privată pentru a-și proteja ADN-ul. Cum i-au șters urmele nord-coreenii după întâlnirea cu Putin

După ce Kim Jong Un s-a întâlnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Beijing, membrii staffului nord-coreean au șters cu grijă obiectele atinse de liderul suprem al țării. Măsura face parte dintr-un set de proceduri de securitate menite să contracareze spionajul străin, spun analiștii.

Chiar dacă întâlnirea dintre Kim și Putin a părut să arate începutul unei prietenii apropiate, imagini difuzate miercuri, 3 septembrie, au arătat măsurile extraordinare luate pentru a ascunde orice indiciu despre sănătatea lui Kim. Într-o postare pe Telegram, jurnalistul Kremlinului, Alexander Yunashev, a distribuit o înregistrare video cu doi membri ai echipei lui Kim, care curățau meticulos sala din capitala Chinei unde cei doi lideri s-au întâlnit mai bine de două ore.

Spătarul și cotierele scaunului au fost șterse, iar o măsuță de cafea aflată lângă scaunul lui Kim a fost de asemenea curățată. Paharul din care a băut Kim a fost îndepărtat.

„După încheierea negocierilor, personalul care îl însoțea pe liderul RPDC a distrus cu grijă toate urmele prezenței lui Kim”, a spus jurnalistul, referindu-se la Coreea de Nord.

După discuțiile din sală, Kim și Putin au mers la o întâlnire la ceai și și-au luat rămas bun cu căldură. Ca și în timpul altor deplasări externe, Kim și-a adus propria toaletă într-un tren verde, specific lui, care l-a transportat la Beijing, pentru a ascunde informații despre sănătatea sa, a relatat cotidianul japonez Nikkei, citând agenții de informații sud-coreene și japoneze.

Astfel de măsuri sunt protocol standard încă din vremea predecesorului său, tatăl său Kim Jong Il, a explicat Michael Madden, expert în conducerea nord-coreeană la Stimson Center din SUA.

„Toaleta specială și sacii de gunoi necesari pentru resturi, deșeuri și mucuri de țigară sunt folosiți astfel încât nicio agenție străină de informații, chiar și una prietenoasă, să nu poată obține probe pentru analize”, a spus Madden.

„Acestea ar putea oferi informații despre orice afecțiuni medicale de care ar putea suferi Kim Jong Un. Asta poate include păr sau fragmente de piele”, a adăugat el.

În 2019, după summitul de la Hanoi cu președintele american Donald Trump, garda lui Kim a fost observată curățând ore întregi camera de hotel și scoțând obiecte, inclusiv salteaua patului. Echipa lui Kim a fost surprinsă de mai multe ori curățând meticulos obiecte înainte ca el să le folosească.

În timpul întâlnirii din 2018 cu președintele sud-coreean de atunci, Moon Jae-in, garda de securitate nord-coreeană a pulverizat dezinfectant pe un scaun și o masă, apoi le-a șters înainte ca Kim să se așeze.

Înainte de un alt summit cu Putin, în 2023, echipa de securitate a lui Kim i-a șters scaunul cu dezinfectant și l-a verificat riguros pentru a se asigura că este sigur, unul dintre agenți folosind chiar și un detector de metale pentru a scana locul, potrivit înregistrărilor video, scrie reuters.com.

