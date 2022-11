Macron i-a cerut lui Xi Jinping să implice China în oprirea războiului din Ucraina: „Să ne unim forțele”

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi liderul chinez Xi Jinping şi-au dat mâna în timp ce începeau discuţiile în marja summitului G20, care se aşteaptă să exercite presiuni asupra Rusiei în legătură cu invazia sa în Ucraina şi să abordeze consecinţele globale ale războiului, transmite France24.

Trebuie "să ne unim forţele pentru a răspunde... la crize internaţionale precum războiul Rusiei în Ucraina", i-a spus Macron lui Xi.

Luni, preşedinţia franceză a declarat că Macron îi va spune preşedintelui chinez că este în "interesul său" să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a se întoarce la masa negocierilor privind conflictul din Ucraina.

Mettre fin à l’escalade et faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, soutenir les économies les plus vulnérables, décarboner nos économies et agir pour protéger la biodiversité: la France et la Chine sont déterminées. pic.twitter.com/F5bBMMg0mI