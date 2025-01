De la căsnicia abuzivă, la libertate. Mătușa care a inspirat milioane de femei

La 60 de ani, Su Min, o bunică din China, nu avea nicio intenție să devină un simbol feminist.

Tot ce își dorea era să scape dintr-o căsnicie abuzivă. Așa că, în 2020, a plecat la drum, la volanul unui Volkswagen alb, cu cort pe acoperiș și pensia în buzunar.

„Am simțit că în sfârșit pot să respir”, povestește Su Min, rememorând momentul în care a plecat de acasă. „Simțeam că pot să supraviețuiesc și să găsesc un mod de viață pe care mi-l doresc.”

În următorii patru ani, în care a parcurs 180.000 de kilometri, Su Min a câștigat milioane de fani online. A început să își filmeze călătoriile, unde povestea despre durerea și abuzurile prin care trecuse, devenind astfel o sursă de inspirație pentru femeile care se simțeau prinse într-o viață care nu le reprezenta.

„Mătușa care călătorește” a devenit un simbol al libertății și curajului, iar povestea ei a ajuns pe marile ecrane, sub forma unui film de succes – „Like a Rolling Stone”, lansat în septembrie. A fost inclusă și în topul celor 100 de femei inspirante și influente ale anului 2024, realizat de BBC.

Anul 2024 a fost unul plin de realizări pentru Su Min. Dar dacă ar trebui să aleagă un cuvânt care să descrie acest an pentru ea, acesta ar fi „libertate”.

„De îndată ce am început să conduc, m-am simțit mai liberă”, a mărturisit BBC Su Min BBC, vorbind din Shenyang, înainte de a pleca spre sud pentru iarnă, la bordul unui nou SUV, cu remorcă.

Dar adevărata „libertate” a simțit-o abia în 2024, când a depus cererea de divorț, după ce soțul ei a refuzat să accepte separarea decât dacă ea ar fi plătit o sumă considerabilă – 160.000 de yuani (aproape 22.000 de dolari). În prezent, așteaptă să primească certificatul de divorț.

Chiar și așa, Su Min este hotărâtă să nu se mai uite în urmă: „Îi spun adio.”

Drumul spre libertate

În această nouă viață pe drumuri, Su Min are o singură responsabilitate: față de ea însăși. Vlogurile sale video sunt aproape întotdeauna despre ea și despre călătoriile sale, despre locurile în care ajunge, despre ce gătește și cum își petrece ziua.

Chiar dacă călătorește singură, nu pare niciodată singură. Su Min păstrează legătura cu fanii ei, care o însoțesc virtual în fiecare colț de țară, în fiecare peisaj spectaculos: munții acoperiți de zăpadă din Xinjiang, orașele vechi din Yunnan, lacurile albastre ca cerul, câmpiile imense și deșerturile fără sfârșit.

Oamenii o admiră pentru curajul ei și îi invidiază libertatea. Pentru multe dintre femeile care o urmăresc, povestea ei este ca o rază de speranță într-o lume în care abuzul și constrângerile sociale sunt la ordinea zilei.

„Ești atât de curajoasă! Ai ales să te eliberezi”, scria o urmăritoare. Altele o îndemnau să „trăiască restul vieții pentru ea însăși” sau o considerau un model demn de urmat.

Femeile care o urmăresc își împărtășesc propriile povești, iar multe dintre ele spun că Su Min le-a dat curajul să își pună în discuție căsniciile sau relațiile abuzive.

„Ești un erou pentru mii de femei, iar acum multe dintre noi vedem posibilitatea unei vieți mai bune datorită ție,” este unul dintre comentariile cele mai apreciate pe unul dintre videoclipurile sale.

Povestea unei vieți pline de sacrificii

Pentru Su Min, viața nu a fost ușoară. S-a căsătorit cu Du Zhoucheng din dorința de a scăpa de controlul tatălui ei. Căsătoria le-a fost aranjată de o mătușă și, din păcate, nu a fost o alegere din iubire. În ciuda acestui fapt, Su Min a continuat să trăiască în acea relație, chiar și atunci când soțul ei a devenit violent.

„Am fost o femeie tradițională și am crezut că trebuie să rămân căsătorită pe viață”, își amintește Su Min. „Dar în cele din urmă am realizat că nu am primit nimic în schimb, decât bătăi, violență, abuz emoțional și manipulare psihologică.”

Soțul ei, Du Zhoucheng, a recunoscut că o bătea. „Este greșeala mea că te-am bătut”, a spus el într-un video pe care Su Min l-a distribuit pe Douyin, platforma TikTok din China.

Pentru mulți ani, Su Min a fost soția care își îndeplinea toate obligațiile, chiar și atunci când ea însăși a suferit în tăcere. După ce fiica ei s-a căsătorit și a avut gemeni, Su Min a simțit că datoria față de familie o trăgea din nou înapoi. Dar la 60 de ani, a decis că este momentul să se elibereze, chiar dacă asta însemna să înfrunte un divorț dificil și o viață incertă.

„Îmi era frică de ce vor spune ceilalți dacă divortez, dar am învățat că această răbdare nu este corectă. Copiii nu vor să te vadă că suferi, ei vor ca tu să te ridici și să le oferi un cămin armonios,” explică Su Min.

Un vis devenit realitate

Totul a început cu un vis: o călătorie cu vanul. Su Min a găsit o astfel de poveste pe internet în 2019 și a știut imediat că aceasta era soluția ei pentru a scăpa. În ciuda pandemiei, în septembrie 2020, Su Min a părăsit casa familiei și a început să călătorească prin China, ajungând în 20 de provincii și în mai mult de 400 de orașe.

Acesta a fost momentul în care a câștigat inimile a milioane de femei din China. Fiecare dintre ele s-a regăsit în povestea ei și a găsit inspirație pentru a face schimbări în viața lor.

„Noi, femeile, nu suntem doar soții sau mame... Să trăim pentru noi înșine!”, i-au scris multe dintre ele, mulțumindu-i pentru curajul de a le arăta că este posibil să îți urmezi visurile, indiferent de vârstă.

Chiar dacă procesul de divorț nu este unul simplu în China, Su Min nu se lasă descurajată. Cu un zâmbet cald, ea continuă să își planifice noi călătorii și visează să călătorească în străinătate, spunându-și că, indiferent de vârstă, dacă muncești din greu, vei găsi calea spre libertatea ta.

