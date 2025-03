Vinde înghețată și băuturi răcoritoare pentru mai puțin de 1 dolar. Mascota sa arată ca un copil al lui Frosty Omul de Zăpadă și al lui Michelin Man. Iar în magazinele sale răsună neîncetat un jingle pe melodia „Oh! Susanna”.

Această rețetă a ajutat Mixue Ice Cream and Tea să devină cel mai mare lanț de produse alimentare și băuturi din lume după numărul de locații, devansând McDonald's și Starbucks.

Compania chineză este prezentă în toată Asia și Australia. Anul trecut avea 45.000 de magazine, potrivit firmei de cercetare Technomic, după ce și-a dublat numărul de locații în trei ani.

Luni, compania a strâns peste 400 de milioane de dolari în cadrul unei oferte publice inițiale de acțiuni în Hong Kong. Acțiunile s-au închis la un preț cu 43% mai mare decât prețul IPO, oferind Mixue o evaluare de peste 10 miliarde de dolari.

Expansiunea nu s-a încheiat. Mixue a declarat în cererea sa de ofertă publică inițială că intenționează să continue să se dezvolte, recunoscând în același timp riscul ca magazinele sale existente să fie canibalizate de cele noi.

Mixue oferă înghețată și băuturi la prețul de 6 yuani chinezi, aproximativ 83 de cenți. Acest lucru are rezonanță în China, care se confruntă cu un declin economic. Cheltuielile au scăzut din cauza unei piețe imobiliare falimentare și a altor probleme.

„Oamenii urmăresc produse mai eficiente din punct de vedere al costurilor”, a declarat Ernan Cui, analist la Beijing pentru firma de cercetare Gavekal Dragonomics. Ea a spus că Mixue este popular în orașele mici, unde compania și-a concentrat expansiunea.

Mixue a fost fondată în 1997 de Zhang Hongchao, care a deschis un magazin de gheață în Henan, o provincie din inima Chinei.

As of 2023, Mixue has over 2,400 stores in Indonesia.

Mixue is a Chinese company that sells ice cream, tea, fruit drinks, and coffee.⛄️

Relying on the BRI railway network and the Chinese smartphone brand's store network, Mixue is expanding in Southeast Asia at an amazing speed. pic.twitter.com/OMlVZtI4ME