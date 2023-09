Ministrul chinez al apărării, investigat pentru corupţie. Ancheta ar fi început după ce s-a întors din vizita în Rusia şi Belarus

Ministrul chinez al apărării Li Shangfu, care a dispărut din peisajul public de mai bine de două săptămâni, a fost plasat sub investigaţie de către autorităţile chineze, potrivit Reuters, care a obţinut confirmarea informaţiei de la 10 persoane familiarizate cu această chestiune.

Ancheta asupra lui Li se referă la achiziţia de echipamente militare, potrivit unui oficial regional de securitate şi a trei persoane aflate în contact direct cu armata chineză. Reuters precizează că nu a reuşit să obţină detalii despre achiziţiile de echipamente care au fost analizate.

Opt înalţi funcţionari din cadrul unităţii de achiziţii a armatei chineze, pe care Li a condus-o din 2017 până în 2022, sunt, de asemenea, sub investigaţie, potrivit a două dintre persoanele aflate în contact direct cu armata.

Ancheta asupra lui Li, care a fost numit în funcţia de ministru al apărării în martie, şi a celor opt oficiali este efectuată de temuta Comisie de inspecţie disciplinară a armatei, au declarat cele două persoane.

Examinarea detaliată de către Reuters a acuzaţiilor aduse lui Li şi a momentului în care a fost efectuată ancheta se bazează pe interviuri cu surse care interacţionează în mod regulat cu lideri chinezi de rang înalt din domeniul politic şi al apărării, precum şi cu oficiali regionali care cunosc îndeaproape politica chineză, precizează agenţia.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe a declarat vineri reporterilor că nu este la curent cu situaţia. Consiliul de Stat şi Ministerul Apărării nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii, iar Li nu a putut fi contactat.

Ads

În iulie, unitatea de achiziţii publice a armatei a luat măsura extrem de neobişnuită de a emite un comunicat prin care a anunţat că doreşte să "cureţe" procesul de licitaţie. Aceasta a invitat publicul să raporteze nereguli datând din octombrie 2017, când Li se afla la conducerea sa. El a condus unitatea până în octombrie 2022.

Când reporterii i-au cerut luna trecută să comenteze locul unde se află alţi doi foşti lideri militari de rang înalt care nu au mai fost văzuţi recent în public şi dacă sunt anchetaţi, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că armata are "toleranţă zero faţă de corupţie", fără a nega

Financial Times a relatat vineri, citând oficiali americani, că guvernul SUA crede că Li a fost pus sub investigaţie. The Wall Street Journal a citat o persoană apropiată procesului de luare a deciziilor de la Beijing care a declarat că Li a fost luat săptămâna trecută pentru interogatoriu.

Ambasadorul SUA în Japonia, Rahm Emanuel, s-a întrebat vineri, într-o postare pe X, fostul Twitter, dacă Li se află în arest la domiciliu.

Ads

Schimbări la Beijing

Li a fost văzut ultima dată la Beijing pe 29 august, ţinând un discurs-cheie la un forum de securitate cu naţiunile africane. La începutul acestei luni, el a vizitat, de asemenea, Rusia şi Belarus.

Ancheta asupra ministrului a început la scurt timp după întoarcerea sa din acea deplasare, potrivit unei persoane aflate în contact direct cu armata şi a doi oficiali străini din domeniul securităţii, informaţi despre acest caz.

La 3 septembrie, ministerul său a anulat o vizită a lui Li în Vietnam pentru o reuniune anuală de apărare între cele două ţări, programată pentru 7-8 septembrie, potrivit unui oficial vietnamez. Beijingul le-a spus oficialilor din Hanoi că Li avea o "problemă de sănătate" atunci când a amânat evenimentul, au declarat doi oficiali vietnamezi. Faptul că Li nu a participat la această reuniune şi nici la discuţiile cu un înalt oficial militar din Singapore, în China, în aceeaşi săptămână, au ridicat întrebări în rândul diplomaţilor regionali şi al utilizatorilor de reţele sociale cu privire la locul unde se află ministrul apărării.

Ads

Ancheta asupra lui Li vine după înlocuirea inexplicabilă, în iulie, a proaspătului ministru de externe Qin Gang, care a intervenit, la fel, după o absenţă publică prelungită.Oficialii chinezi au declarat iniţial că absenţa lui Qin s-a datorat, de asemenea, unor motive de sănătate.

De curând a avut loc o remaniere surprinzătoare şi a conducerii Forţei de elită pentru rachete a Armatei Populare de Eliberare, care se ocupă de rachetele convenţionale şi nucleare.

Aceste mişcări au ridicat întrebări din partea unor observatori şi diplomaţi cu privire la schimbările abrupte din conducerea Chinei, într-un moment în care economia sa se străduieşte să-şi revină după închiderea strictă din pandemie, iar relaţiile sale cu Statele Unite s-au deteriorat şi mai mult.

Atât Li, cât şi Qin au fost văzuţi de observatorii politicii chineze ca fiind aleşi de preşedintele Xi Jinping, ceea ce face ca absenţa lor după mai puţin de un an de mandat să fie remarcabilă. Cei doi miniştri au avut roluri proeminente în faţa publicului şi, de asemenea, se numără printre cei cinci consilieri de stat ai Chinei, un post mai important decât un portofoliu ministerial obişnuit.